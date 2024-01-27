Операція тривала два тижні: з-під завалів у Нью-Йорку витягнули тіла
Джерело:Вадим Філашкін
Селище Нью-Йорк на Донеччині було обстріляне росіянами 15 січня. Тоді окупанти атакували авіабомбами.
Троє людей постраждали внаслідок російської атаки, п'ятеро опинилися під завалами. Росіяни поцілили у триповерхівку.
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У Нью-Йорку завершили розбирати завали – скільки загиблих
Завершено розбір завалів у Нью-Йорку – з-під уламків будинку витягнули тіла п'ятьох людей. Пошукова операція тривала майже два тижні, рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих,
– написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Чому рятувальна операція в Нью-Йорку тривала так довго
Рятувальну операцію були змушені призупинити 16 січня через безпекову ситуацію. Росіяни постійно масовано обстрілювали місце влучання, спецтехніка не могла проїхати.
Було пошкоджено п'ять приватних житлових і шість багатоквартирних будинків, в одному з них окупанти зруйнували під'їзд.
Яка ситуація на фронті зараз
- Селище Нью-Йорк розташоване в Бахмутському районі. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський говорить, що росіяни нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському і Бахмутському напрямках. Вони прагнуть прорвати оборону північніше та західніше самого Бахмута, а також розвинути наступ на Часів Яр.
- Водночас у центрі уваги росіян перебуває Авдіївка. Захопити це місто – поки головна мета росіян, вказують британські розвідники.