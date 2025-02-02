На фронті в Курській області загинув заступник губернатора Приморського краю Сергій Єфремов. Він очолював добровольчий загін БАРС-22 "Тигр", який виконував завдання так званої "СВО".

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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На "СВО" загинув посадовець із Приморського краю

Сергій Єфремов пішов на фронт добровільно в серпні 2024 року. Він не залишився осторонь наступу ЗСУ в Курській області та як справжній громадянин Росії виконував там злочинні накази Кремля.

Днями Єфремов їхав на авто збройних сил Росії разом з іншим офіцером. Машина наїхала на міну, в результаті чого підірвалася. Російські військові загинули на місці.

Росіяни, оплакуючи свого героя, зазначили, що "попри високу посаду, він не ховався, а наважився взяти до рук зброю та віддав борг батьківщині".

Що відомо про Сергія Єфремова

На так звану "СВО" Єфремов пішов не тільки з патріотичних міркувань, а й тому, що свого часу закінчив Уссурійське суворовське військове та Рязанське гвардійське вище повітрянодесантне командне училище. Окупант мав певні знання, тому його призначили командиром добровольчого загону БАРС-22 "Тигр".

За час своєї військової служби Сергій Єфремов отримав кілька нагород, зокрема георгіївський хрест і звання "Герой ДНР".

На Далекому Сході, у Єфремова залишилися дружина та четверо дітей. Після повернення з Єфремов міг повернутися до своїх обов'язків і керувати внутрішньополітичним блоком Примор'я.

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