Незрозуміло, чому радів Путін: яка насправді ситуація на Курському напрямку

ЗСУ вже понад пів року успішно утримують свої позиції на Курському напрямку. Попри значні втрати серед особового складу росіян, їм не вдається відтиснути українських військових.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що тактичні спроби проривів ДРГ росіян на Сумщину, які відбуваються час від часу, – це природно, адже там ведеться мобільна війна. Це така війна, коли обидві сторони активно здійснюють оборону.

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Він зауважив, що на тому ж Покровському, Курахівському чи Донецькому напрямках ЗСУ мусять стримувати противника від просування і максимально наносити йому збитків.

Хто тримає ініціативу на Курському напрямку

"А на Курщині таких обмежень ми не маємо, тому там обидві сторони діють максимально активно. Це складно, дороговартісно, але це найбільш ефективно. І на Курщині якраз наші сили, наші оборонці, як на мене, тримають ініціативу", – сказав Павло Лакійчук.

Важливо! Українські військові вже понад пів року утримують свої позиції на Курському напрямку. Більше того, вони здійснюють успішні наступальні дії. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни за час Курської операції втратили близько 40 тисяч військових.

Він додав, що очільник міністерства оборони Росії Андрєй Білоусов обманював Владіміра Путіна, заявляючи, що в 2024 році росіяни змогли перехопити ініціативу в українців на Курському напрямку. Вони дійсно тримають ініціативу лише на сході.

Що відбувається на Курському напрямку: дивіться на карті

Поки вони володіють нею там, вони диктують перебіг бойових дій. Вони визначають, як далі діяти, а ми діємо реактивно. То на Курщині все навпаки, і це одна з наших переваг,

– зазначив Лакійчук.

Він додав, що ЗСУ також тримають перевагу на півдні, в Чорному морі.