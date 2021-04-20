Операцією з вибуху складів у 2014 році в Чехії керував генерал ГРУ Росії, – ЗМІ

Диверсією на збройних складах у Чехії особисто керував командир військової частини 29155 у Москві генерал-полковник Андрій Авер'янов. Саме він, за даними ЗМІ, координував дії російської військової розвідки ГРУ.

Про це мовить у новому розслідуванні чеського тижневика Respekt, російського видання Insider та групи розслідувачів Bellingcat.

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Що з'ясували журналісти

За даними ЗМІ, російські військові організували вибух на складах боєприпасів в селі Врбетіце в Чехії наприкінці 2014 року, тоді загинули 2 людини.

Метою диверсії могла стати зброя, яку планував купити болгарський підприємець Еміліян Ґебрев. На нього пізніше було скоєно замах, імовірно, з використанням бойової отруйної речовини "Новачок".

За попередніми даними, продукція, яка перебувала на складах, мала бути відправлена до Болгарії, а звідти, за різними даними, або у Сирію, або в Україну . Саме тому і заговорили про зацікавленість Росії у вибуху. Адже військова допомога від Чехії могла значно підсилити ЗСУ у боротьбі з російською агресією.

Видання Respekt зазначає, що деякі офіцери ГРУ неодноразово бували в Чехії впродовж 2014 року. Не виключено, що вони займалися підготовкою операції на складах. За підозрою в причетності до вибухів у розшук оголосили ймовірних офіцерів ГРУ. Мовиться про Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.

Зауважимо, що саме їх вважають підозрюваними в замаху на колишнього начальника відділу кадрів ГРУ Сергія Скрипаля в Лондоні.

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Сайт Seznam Zpravy називає імена інших росіян, підозрюваних у причетності до спецоперації ГРУ. Серед них росіянин Сергій Федотов (Денис Сергєєв). Він раніше був ідентифікований як третій підозрюваний у замаху на Скрипаля. За даними розслідувачів із групи Bellingcat, у січні 2014 року Федотов приїжджав до Праги разом із Мішкіним. Тоді вони перебували в столиці Чехії вісім днів.

Авер'янов, як припускають розслідувачі, зустрічався з учасниками операції в Європі, а в день вибухів міг особисто їздити до Чехії, залишивши країну тільки після вчинення диверсії.

Вибух у Врбетіце та дипломатичний скандал