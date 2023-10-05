Таких операцій буде безліч, Росія має боятись, – ОП про блискучі дії ГУР в Криму

Українські розвідники десантувалися в тимчасово окупованому Криму. Та таких операцій буде безліч.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що обсяг війни великий. До слова, про операцію ГУР МО стало відомо 4 жовтня.

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"Це декілька десятків чи навіть сотень операцій такого впливу, як про Тарханкут, другу висадку. Таких операцій буде безліч. Тому що це має поступово збільшувати загальний психологічний тиск. Росія має боятися згадувати Крим", – наголосив Подоляк.

Зазначимо, що також українські військові висаджувалися у Криму 24 серпня. Там відбувся бій з окупантами. Гучно було неподалік населеного пункту Маяк, що на мисі Тарханкут.

Країна-агресорка має боятися зрозуміти, що на півострові поступово збільшується кількість критичних інцидентів. Нині операції, переконаний радник керівника ОП, виглядають абсолютно ефектно. Адже півострів Крим – це ключова логістично-транспортна артерія, через яку забезпечується усе окупаційне угруповання.

Це навіть не тактичне завдання, а стратегічне. Тобто контроль над цією магістраллю, над всім Кримом, де є склади, полігони, аеродроми, бази, транспортні ланцюжки, коридори, Керченський незаконний міст тощо,

– наголосив Михайло Подоляк.

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Тиск на Крим зросте

Окрім того, через тимчасово окупований півострів можна контролювати суттєву частку Чорноморської акваторії. Це стратегічно важливий об'єкт. Тиск України в Криму суттєво збільшуватиметься. Над цим працює і Головне управління розвідки, і Служба безпеки України, і Сили спеціальних операцій.

А також в цілому Генеральний штаб, який синхронізує тактичні дії по лінії фронту на різних напрямках і стратегічні дії щодо отримання повного, тотального вогневого контролю над Кримом.

"Треба розкрити небо, знищити підходи з моря, що стосується Тарханкуту, що стосується Севастопольської бухти тощо. Оце все знищується і матиме певні суттєві наслідки для перебігу подій на фронті", – зазначив радник керівника ОП.

Михайло Подоляк додав, що для нього, усе, що відбувається на тимчасово окупованому півострові, – це прояв абсолютно ефективного планування Генерального штабу та ефективної операційної спроможності українських розвідок. Зокрема, ГУР МО.

"Абсолютно чіткого психологічного стану наших хлопців, які туди заходять, які готові забрати Крим жорстоко. Це дуже важливий момент", – наголосив радник голови Офісу Президента.

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