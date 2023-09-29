Нерви псують дуже сильно: чи переростуть РДК і ЛСР у смертельну загрозу для Путіна

Напередодні, 28 вересня, у добровольчому легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні групи ведуть бої на території Бєлгородської області. Раніше вони "відвідували" даний регіон у травні цього року.

Такі події є великою загрозою для Путіна. Про це 24 Каналу наголосив політтхенолог Борис Тизенгаузен.

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Загроза для Путіна

Подібні дії радикальних груп росіян всередині країни – серйозна загроза для Путіна, вважає політтехнолог. Він наголосив, що перемога України над Росією – це не лише деокупація територій згідно кордонів 1991 року. Це ще й повалення диктаторського режиму, розпад країни-агресорки та знищення її, як ядерної держави.

"Наразі функцію пройти Росію і "настукати" тому, хто сидить у Кремлі, може виконати без загрози застосування ядерної зброї лише група росіян. Так як було з Пригожиним. Але відношення буде інше. До Пригожина ставилися, як до "героя" війни і РДК – тут питання суто юридичне і питання сприйняття", – відзначив він.

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Утім, щоб ефективно пройти Росію, треба певна кількість бійців. Борис Тизенгаузен називає цифру у декілька десятків тисяч, яку наразі складно набрати.

Але нерви вони псують у прикордонних територіях. Самолюбство страждає, бо це уже на російську територію заходять і подвійно прикро, що це ще й росіяни. Інформаційно вони закривають великий шматок,

– додав політтехнолог.

Наразі, можливо, вигідніше діяти за іншим сценарієм. Зокрема, розхитувати Росію зсередини.

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