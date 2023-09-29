Нерви псують дуже сильно: чи переростуть РДК і ЛСР у смертельну загрозу для Путіна
Напередодні, 28 вересня, у добровольчому легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні групи ведуть бої на території Бєлгородської області. Раніше вони "відвідували" даний регіон у травні цього року.
Такі події є великою загрозою для Путіна. Про це 24 Каналу наголосив політтхенолог Борис Тизенгаузен.
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Загроза для Путіна
Подібні дії радикальних груп росіян всередині країни – серйозна загроза для Путіна, вважає політтехнолог. Він наголосив, що перемога України над Росією – це не лише деокупація територій згідно кордонів 1991 року. Це ще й повалення диктаторського режиму, розпад країни-агресорки та знищення її, як ядерної держави.
"Наразі функцію пройти Росію і "настукати" тому, хто сидить у Кремлі, може виконати без загрози застосування ядерної зброї лише група росіян. Так як було з Пригожиним. Але відношення буде інше. До Пригожина ставилися, як до "героя" війни і РДК – тут питання суто юридичне і питання сприйняття", – відзначив він.
Борис Тизенгаузен про події всередині Росії: дивитись відео
Утім, щоб ефективно пройти Росію, треба певна кількість бійців. Борис Тизенгаузен називає цифру у декілька десятків тисяч, яку наразі складно набрати.
Але нерви вони псують у прикордонних територіях. Самолюбство страждає, бо це уже на російську територію заходять і подвійно прикро, що це ще й росіяни. Інформаційно вони закривають великий шматок,
– додав політтехнолог.
Наразі, можливо, вигідніше діяти за іншим сценарієм. Зокрема, розхитувати Росію зсередини.
Операції легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області: останні новини
- Глобальна ціль операції бійців легіону "Свобода Росії", про яку повідомлялося 28 вересня, – відтягнення резервів ворога з лінії фронту. Щодо тактичних – мовиться про знищення техніки та живої сили загарбників.
- Попередньо представник Легіону повідомляв про ведення бою. Поранених чи загиблих не було. Також там порадили "казки про "мінні поля" на Бєлгородщині розповідати представнику російського міноборони Ігорю Конашенкову".
- Михайло Подоляк припустив, що дані групи продовжуватимуть свої активні дії і масштабуватимуть їх. Ефективність буде зрозуміла за мірою того, як послаблюватиметься у силовому плані даний регіон.