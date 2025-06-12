Переломний момент у війні: полковник з Британії спрогнозував наслідки операцій СБУ в Росії

Нещодавні спецоперації СБУ завдали серйозного удару по Росії: вони вивели з ладу стратегічну авіацію, поставили Путіна в принизливе становище та загнали російську пропаганду в глухий кут.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в ефірі 24 Каналу наголосив, що атаки СБУ на Керченський міст і знищення стратегічної авіації матимуть довготривалі наслідки для Росії. Ці операції показали, що Україна та її спецслужби здатні завдавати точних ударів по військовій інфраструктурі Росії майже без обмежень.

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Спецоперація матиме резонанс по всій Росії

"Це безперечно може стати ключовим переломним моментом у цій війні, особливо останніми днями. Росія тепер усвідомлює, що її стратегічні об’єкти — навіть ті, що за тисячі кілометрів від кордону з Україною, – більше не є недоторканними", – сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Він додав, що удар по Керченському мосту матиме потужний суспільний резонанс по всій Росії. Адже Путіну доведеться пояснювати, чому навіть дорога до Криму, куди щоліта прямують тисячі росіян, більше не є безпечною.

На мій погляд, це дуже мудрий крок з боку українських спецслужб. У поєднанні з іншими ударами, здійсненими останнім часом, це має стратегічний вплив на перебіг війни,

– зазначив він.

Ще однією масштабною операцією, яка набула міжнародного розголосу, є "Павутина". Полковник назвав її однією з найзухваліших і найтехнічніших за останні десятиліття. За складністю вона співмірна з операціями ізраїльської розвідки проти "Хезболли", коли цілі знищували навіть через пейджери.

Україна знищила ретельно сховані бомбардувальники

Цю операцію готували понад рік. Українські спецслужби змогли проникнути глибоко на територію Росії – зокрема на один із військових аеродромів, розташованих за тисячі кілометрів від українського кордону. FPV-дрони були доставлені майже впритул до об'єкта атаки.

"Одним із наслідків у Росії стало те, що тепер перевіряють майже кожну велику вантажівку. А таких – близько 5 мільйонів. Це, безперечно, створює серйозні логістичні труднощі. Але головне – це здатність завдати удару по одному з найважливіших стратегічних військових ресурсів Росії – дальньобомбардувальній авіації", – сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Він також нагадав, що саме ці літаки запускали крилаті та гіперзвукові ракети по школах, лікарнях та житлових будинках в Україні. За попередніми оцінками, не менш ніж 30% цього авіапарку знищено або серйозно пошкоджено.

Загальні збитки оцінюють у близько 7 мільярдів доларів. Додатковим чинником став провал російської пропаганди – навіть дезінформаційна машина не змогла приховати масштаби катастрофи.

"В організації цих ударів Україні допомагають і самі росіяни. Якщо вірити чуткам, які поширюються в Москві та інших містах, дедалі більше людей відчувають незадоволення ситуацією. Звичайні громадяни, які живуть у злиднях і ледь зводять кінці з кінцями, не можуть не помічати того, що відбувається, й ігнорувати це", – сказав він.

Геміш де Бреттон-Гордон також звернув увагу на те, що операція СБУ є поворотною у війні. Цього ж вікенду було атаковано кілька залізничних мостів і ділянок колій у західній частині Росії. Хоча українські спецслужби офіційно не брали відповідальності, ефект очевидний: у свідомості росіян тріщить образ "успішної" війни, змальований на телебаченні.

Стає зрозуміло – Росія зараз перебуває в обороні. Тож українські спецслужби безперечно заслуговують на найвищу оцінку. Я впевнений, що Путін почувається абсолютно приниженим,

– додав Геміш де Бреттон-Гордон.

Полковник зауважив, що навіть якщо Росії вдасться частково відновити знищені літаки, це займе дуже багато часу. Більшість із них уже не виробляють. А зважаючи на те, як російська влада вихваляла ці бомбардувальники, вважаючи їх "недосяжними", поразка виглядає ще принизливішою.

Крім того, наслідки для російської армії мають системний характер. Вже на переговорах у Стамбулі це стало помітно – російська сторона представила абсолютно абсурдний "мирний план". Це лише підкреслює глибину стратегічної кризи Кремля.

А якщо до цього додати стрімке падіння цін на нафту – нижче 50 доларів за барель, – стає очевидно: у Путіна зараз усе валиться з рук. І хочеться вірити, що це лише початок,

– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Він також наголосив: знищені літаки були носіями тактичної ядерної зброї – саме тієї, якою Путін неодноразово шантажував Україну та Захід. Тепер ця загроза суттєво зменшена.

Це означає, що ще один елемент російського ядерного шантажу нейтралізований. І хоча ще донедавна такі погрози викликали серйозне занепокоєння у багатьох європейських столицях, тепер, як виглядає, ситуація кардинально змінила.