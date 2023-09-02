Війна має бути перенесена на територію Росії, – Буданов

Війна має перенестися на територію Росії. Чим ширші будуть операції проти ворога, тим краще.

Про це в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє 24 Канал.

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Війна має бути на території Росії

Буданов заявив, що війна має перенестися туди, звідки прийшла.

Чудова ідея, як на мене. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло, для нас є РФ,

– заявив голова ГУР МО.

Він додав, що чим ширшими будуть операції, тим краще. За словами посадовця, Росія вже давно пішла шляхом стратегічного програшу.

"Тепер це вже як у шахах – цугцванг: що б вони не зробили, все одно буде стратегічний програш. І навпаки, розуміючи це, вже неможливий стратегічний програш України. Це нереально", – вважає Буданов.

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Росію вже ніхто не боїться

Голова ГУР наголосив, що Росія перетворилася на дипломатичного вигнанця. Її економіка перебуває в не дуже гарному стані, а військова машина виявилася мильною бульбашкою. Кремль у світі вже ніхто не боїться.

Вони ж розвінчали міф про все, вони просто зруйнували віру в російську зброю. Вона стає дешевшою у світі,

– зазначив Буданов.

На його думку, міжнародній спільноті слід повернутися до мови цифр і фактів та визнати, що багато побоювань щодо Росії, її місця і ролі у світі є міфом.

"І розмовляти з ними треба, саме виходячи з того, ким вони є, а це – дешевий ресурсно-сировинний придаток світу", – наголосив очільник ГУР.

За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, такі нещодавні атаки свідчать про те, що війна в Україні поступово переходить до Росії

. Ударів дронами по території країни-терористки буде ще більше.