Спецоперації стали інтенсивнішими, – у ГУР розповіли про "чудову динаміку в Криму"

Рано чи пізно Крим повернеться до складу України. До того ж в Головному управлінні розвідки констатували, що зараз спецоперації нашої держави на півострові стали інтенсивнішими.

Власне, як констатував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, динаміка в Криму чудова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір медіаплатформи "Ми – Україна".

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"Спецоперації стали інтенсивнішими"

За словами представника української розвідки, раніше різноманітні заходи на Кримському півострові сприймались як "разові акції". Натомість уже зараз можна констатувати, що вони проводяться систематично.

Те що не так давно виглядало як разові акції, сьогодні – це системна робота. Це удари по штабній інфраструктурі ворога, логістичних центрах, шляхах постачання окупаційного корпусу, висадки десанту та розвідувальні рейди наших спецпризначенців,

– сказав він.

Окрім того, речник ГУР вкотре підтвердив, що окупанти змушені втікати з півострова внаслідок дій наших військових, а також ховати Чорноморський флот, по якому все частіше щось прилітає.

Юсов розповів про ситуацію в Криму: дивіться відео "Ми – Україна"

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