Опір мобілізації продовжується: у Росії знову підпалили військкомат
Росіяни бояться йти воювати в Україну, а тому намагаються усіляко саботувати мобілізацію та поповнення військ окупантів. Один з найлегших способів зробити це – підпалити військкомат, аби знищити особові справи.
У Росії знову палять військкомати
Вчергове це сталося у Владивостоці вранці 8 червня. Про підпал дерев'яної будівлі місцевого військкомату написали російські ЗМІ.
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За їхньою інформацією, 2 хлопців кинули у стіну будинку пляшку із запалювальною сумішшю. Вони знімали свої дії на відео, а коли зайнявся вогонь – втекли у сусідні двори.
Однак, серйозної пожежі не сталося. Вогонь пошкодив лише облицювальні дошки біля входу до будинку, який вважається ще й історичною та архітектурною пам'яткою. Їх вже почали відновлювати.
Військкомат, який підпалили невідомі / Фото з соцмереж
У росмедіа додають, що напередодні у соцмережах поширювали заклики підпалювати військові комісаріати у Примор'ї за "щедру винагороду". Аби отримати її, потрібно було надати докази – відеозапис.
Начальник поліції Примор'я заявив, що бере цей інцидент під власний контроль. Слідчі намагаються встановити особи підпалювачів – їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
Попередні підпали російських комісаріатів
- З початком повномасштабної війни в Україні, в Росії досить часто з'являються новини про підпали військкоматів у містах та селах. Росіяни йдуть на це, щоб їх не відправили на війну, яка обіцяє не надто високі шанси на повернення додому.
- 19 травня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що з 24 лютого у Росії було зафіксовано 12 випадків підпалів військових комісаріатів. Однак, судячи з новин у росЗМІ, їх було значно більше.
- Зокрема, у ніч проти 18 травня у будівлю Щолківського військкомату у Підмосков'ї кинули 2 коктейлі Молотова. Унаслідок пожежі, яка виникла, було пошкоджено 2 кабінети та архів комісаріату.
- У ніч на 13 травня запальні "коктейлі" прилетіли у військкомат в Омську. Там вибило вікна, а також був присутній запах газу.
- Напередодні дня "побєдобєсія" 8 травня росіяни також влаштували бунт проти мобілізації. У місті Череповець 2 хлопців кинули пляшки з горючою сумішшю у вікна військкомату.