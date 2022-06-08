Опір мобілізації продовжується: у Росії знову підпалили військкомат

Росіяни бояться йти воювати в Україну, а тому намагаються усіляко саботувати мобілізацію та поповнення військ окупантів. Один з найлегших способів зробити це – підпалити військкомат, аби знищити особові справи.

У Росії знову палять військкомати

Вчергове це сталося у Владивостоці вранці 8 червня. Про підпал дерев'яної будівлі місцевого військкомату написали російські ЗМІ.

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За їхньою інформацією, 2 хлопців кинули у стіну будинку пляшку із запалювальною сумішшю. Вони знімали свої дії на відео, а коли зайнявся вогонь – втекли у сусідні двори.

Однак, серйозної пожежі не сталося. Вогонь пошкодив лише облицювальні дошки біля входу до будинку, який вважається ще й історичною та архітектурною пам'яткою. Їх вже почали відновлювати.

Військкомат, який підпалили невідомі / Фото з соцмереж

У росмедіа додають, що напередодні у соцмережах поширювали заклики підпалювати військові комісаріати у Примор'ї за "щедру винагороду". Аби отримати її, потрібно було надати докази – відеозапис.

Начальник поліції Примор'я заявив, що бере цей інцидент під власний контроль. Слідчі намагаються встановити особи підпалювачів – їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Попередні підпали російських комісаріатів

З початком повномасштабної війни в Україні, в Росії досить часто з'являються новини про підпали військкоматів у містах та селах. Росіяни йдуть на це, щоб їх не відправили на війну, яка обіцяє не надто високі шанси на повернення додому.

19 травня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що з 24 лютого у Росії було зафіксовано 12 випадків підпалів військових комісаріатів. Однак, судячи з новин у росЗМІ, їх було значно більше.

Зокрема, у ніч проти 18 травня у будівлю Щолківського військкомату у Підмосков'ї кинули 2 коктейлі Молотова. Унаслідок пожежі, яка виникла, було пошкоджено 2 кабінети та архів комісаріату.

У ніч на 13 травня запальні "коктейлі" прилетіли у військкомат в Омську. Там вибило вікна, а також був присутній запах газу.

Напередодні дня "побєдобєсія" 8 травня росіяни також влаштували бунт проти мобілізації. У місті Череповець 2 хлопців кинули пляшки з горючою сумішшю у вікна військкомату.

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