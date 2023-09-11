В Опитному може залишатися 5 – 6 цивільних, але зв'язку з ними немає, – Барабаш
Збройні Сили України звільнили частину Опитного на Донеччині. Зараз у селищі залишаються п'ятеро-шестеро людей.
Водночас в Опитному тривають бої. Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у прямому ефірі, інформує 24 Канал.
До теми Далі більше: що зміниться після часткової деокупації Опитного біля Авдіївки
В Опитному залишаються люди
За словами Барабаша, у селищі Опитне залишаються п’ятеро-шестеро людей. Але наразі зв’язку з місцевими в самому селищі немає.Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.
Є в нас інформація, що там ще є цивільні люди, мирне населення. Орієнтовно має бути ще 5 – 6 осіб. Селище розбито вщент. Воно було розбите ще з 2014 року. Ми намагалися його відновити,
– розповів очільник Авдіївської МВА.
Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення в Опитному залишалися 44 людини.
Барабаш додав, що зараз окупанти, які відійшли з певних позицій, намагаються їх повернути під свій контроль, проте безрезультатно.
Звільнення Опитного: що відомо
- 11 вересня стало відомо, що українські захисники звільнили від окупантів селище Опитне, що біля Авдіївки на Донеччині.
- Віталій Барабаш впевнений, що далі буде трохи більше – як інформації, так і успіхів наших хлопців. Він зазначив, що те, що вони вже зробили, – це дуже серйозний доробок на майбутні успіхи.
- За словами Барабаша, перехоплення з ворожого боку свідчать про те, що окупанти вже три дні в істериці через Опитне. Вони вже навіть відмовляються рухатись цим напрямком.