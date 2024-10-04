Хапаються за все, крім змін системи: які можуть бути наслідки оподаткування посилок до 150 євро

В Україні можуть змусити людей платити податки за посилки з-за кордону, які коштують до 150 євро. Так влада хоче підтримати українського виробника. Це рішення має багато значних мінусів.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Advanter group Андрій Длігач. Відомо, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював, що так держава підтримає українського виробника. Зараз вони змушені сплачувати ПДВ, а їхні конкуренти з Китаю мають можливість цього не робити. Відповідно стає невигідно виробляти певні товари в Україні.

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У чому проблема

Як наголосив Длігач, таке рішення може спричинити багато проблем. Основним пріоритетом має бути реформа митниці. Без цього будь-які точкові зміни ніякого значного ефекту не зроблять.

Антиліберальна частина держави хапається за все завгодно, окрім системних змін. Вони готові миритися з тим жахом, який робиться на митниці. В нас більшість посилок – якраз до 150 євро. Це ж як треба буде збільшити навантаження на митницю. Як довго затримуватимуть посилку? Як погіршиться не лише якість, але й швидкість доставки? Це ж скільки грошей вартуватиме все це перевірити. І який зиск буде для бюджету?

– сказав Длігач.

Оподатковувати посилки варто було б. Але тут питання в ефективності. Якби митниця була цифровою, а в Україні працювала б система самосплати, високих штрафів та вибіркової перевірки, то все працювало б значно краще. А зараз це створить додаткові проблеми.

Звісно, така програма може допомогти у певних сферах. До прикладу, з одягом. Але в більшості випадків ефекту практично не буде. Немає сенсу організовувати виробництво, коли є надгігантський конкурент з Китаю. Або ж буває, що в українського виробника ціни вищі, ніж в іноземного. Тому держава мала б допомагати бізнесу конкурувати з іноземним.

Створити можливості для нашого виробника – означає дати співмірні можливості з іноземним на своєму ринку. Потрібно дати доступ до грошей, до інновацій, до кредиту, до компетентного персоналу, до масштабного ринку, до експорту. Коли український виробник зброї позбавлений можливості експортувати, а держава не закуповує достатньо з того, що він виробляє, то він не зможе знижувати вартість та інвестувати в наступні кроки, не маючи можливості експортувати. Він втрачає тоді конкурентоспроможність та інноваційність для розвитку,

– наголосив Длігач.

Звісно, важливою ще є свідомість споживачів. Насправді є достатньо мало товарів, які Україна мусить імпортувати. У нас є багато власних виробників з якісними товарами.