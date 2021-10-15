Опоненти партії Меркель хочуть починати переговори про формування коаліції

Незабаром у Німеччині може утворитися коаліція, що складається з Соціал-демократичної, Вільної демократичної партії і Зелених. У ЗМІ їх охрестили "світлофором" за сумішшю партійних кольорів.

Кандидат на посаду канцлера від СДПН Олаф Шольц оголосив про укладення договірного документа на 12 сторінок, над яким працюють три партії. Він включає, серед іншого, відмову від збільшення податків та інвестиції в охорону клімату.

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Документ, який погодили керівники партій, підписали 15 жовтня. Надалі за його основними тезами політсили хочуть продовжити переговори щодо формування нового уряду. Як зрозуміло зі складу партій, які дали старт переговорам, за бортом залишився Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель.

Рішення лідерів партій ще мають затвердити їхні керівні органи. Якщо отримають погодження, то розпочнуться власне переговори, які можуть зайняти декілька тижнів.

Ми узгодили документ, це дуже добрий результат і ми можемо рекомендувати розпочати переговори,

– заявив Олаф Шольц.

Лідерка "Зелених" Анналена Бербок підтвердила, що наразі є можливість запропонувати партіям коаліційні переговори. Вона наголосила, що партії можуть відкрито говорити про розбіжності у поглядах і знаходити спільне.

Голова лібералів Крістіан Лінднер наголосив, що три такі різні партії можуть погодитися з основних питань і разом керувати країною. Це мовляв, революційна суміш у поглядах, яка може впровадити нові амбітні плани.

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