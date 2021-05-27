11 мільйонів євро за Лукашенка: опозиціонер запропонував зібрати винагороду за арешт диктатора

У Білорусі запропонували зібрати 11 мільйонів євро за арешт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Наразі вже зібрали 126 тисяч євро.
Цю суму зібрали за два дні. Ініціатором виступив відомий опозиціонер, колишній кандидат у президенти Валерій Цепкало.
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Опозиціонер оголосив збір коштів для винагороди за арешт Лукашенка
Опозиційний білорус назвав ініціативу "Все або нічого". Він каже, що виплатить 11 мільйонів євро представникам правоохоронних органів або громадянського суспільства, якщо їхні дії сприяють затриманню та арешту Лукашенка.
Людина, яка в нашій країні асоціюється з фальсифікацією виборів, величезною кількістю вбивств і викрадень людей, яка скоїла безліч злочинів проти людяності, включаючи тортури, незаконні депортації та багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося,
– схарактеризував диктатора Цепкало.
Ба більше, він зазначив, що гроші зарезервують, а в разі арешту Лукашенка, покладуть на спеціальний рахунок. Він додав, що сподівається на те, що в країні є багато людей, які стоять за людей та розуміють, хто причина проблем білорусів.
За 2 дні збору кошти на арешт Лукашенка вже перерахували 225 людей.
Коротко про події в Білорусі
- 23 травня у Мінську нібито через вибухівку посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса. На борту літака був ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.
- Їх арештували й помістили в СІЗО. Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі. Натомість його дівчині – до 12 років в'язниці.
- Міжнародна спільнота засуджує такі дії, закликає відпустити Протасевича та його дівчину. Окрім того, країни вводять санкції проти Білорусі та припиняють авіаційне сполучення з країною.