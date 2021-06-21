Опозиція у Вірменії не визнає результатів виборів

Згідно з попередніми результатами, на дострокових парламентських виборах у Вірменії перемогла партія Ніколи Пашиняна "Громадянський договір". Опозиція цим не залишилась задоволеною.

Зокрема розкритикував результати блок "Вірменія", який очолює другий президент країни Роберт Кочарян. Політик вважає сумнівними опубліковані підсумкові дані.

До теми На виборах у Вірменії перемагає партія Пашиняна

За словами Кочаряна, результати не викликають довіри. Вони, як сказав колишній президент, суперечать і діям суспільства за останні 8 місяців, і громадській думці (відповідно до опитувань), і здоровому глузду.

Багатолюдні мітинги опозиції під час передвиборчої агітації та заходи влади, криза довіри в країні вказували на наявність зовсім інших суспільних настроїв,

– заявив очільник блоку.

Він відзначив, що причина не довіряти – сотні сигналів, які надходили з різних виборчих дільниць в день виборів. Це свідчить про систематичну, заздалегідь сплановану фальсифікацію результатів виборів.

Що вимагає блок "Вірменія"

Блок "Вірменія" ставить завдання – негайно організувати глибоке та обґрунтоване вивчення порушень, які зафіксували. Політична сила не визнає результати виборів, поки всі проблемні питання не розв'яжуть, а сумніви не розвіють.

Коротко про вибори у парламент Вірменії