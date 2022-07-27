Секретні укази, – в ОПУ відмовились коментувати позбавлення громадянств

З’явилась інформація про те, що Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, а також Вадима Рабіновича – позбавили українського громадянства.

Будь-хто від імені держави не коментує все, що стосується питань, де є персональні дані людей. В тому числі правові статуси людей в державі. Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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За його словами, є укази про набуття громадянства або про вибуття з громадянства. Це все секретні укази й вони можуть коментуватися представниками влади тільки в тому випадку, якщо людина, яка є в ньому, сама коментує ситуацію. Крім того, вона готова модерувати це питання через адвокатів, а також заявляє про причини рішення. Тільки після цього може прокоментувати держава.

Якщо пан Корбан чи пан Коломойський пояснять все. Чи пан Рабінович, який, я думаю, буде мовчати. Адже там є кримінальні справи, які було б бажано затіяти проти нього,

– зазначив Михайло Подоляк.

"Якщо ці пани пояснять мотивації, то тоді безумовно представники того чи іншого державного органу можуть прокоментувати це все", – додав Подоляк.

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