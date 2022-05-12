Орбан буде викручуватись до останнього, – про нафтове ембарго проти Росії

Позиція Орбана не з'явилась вчора чи сьогодні – це просто один із наративів, який присутній у нього в голові. І цей один із тих наративів, які спрямовані на спілкування із виборцями.

Про це 24 каналу розповів політолог Дмитро Шеренговський. Він також зазначив, що Угорщина травмована Тріанонським договором, тим, що вона втратила значну частину своєї території.

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"Орбан зайняв дуже зручну позицію – знайшов зовнішнього ворога і демонструє своєму виборцю, що від дбає лише про угорські інтереси," – зазначає політолог.

Угорська залежність від російської нафти і газу

Насправді, Угорщина дійсно дуже залежна від російських енергоносіїв. На фоні кризи, яку спричинила російська агресія, підвищення цін на паливо для сільськогосподарської країни – дуже великий удар. Тим паче, основа електорату Орбана – це не жителі великих міст,

– пояснює Шеренговський.

"Проте, трохи пізніше у своїй заяві Орбан заявив, що не був би проти, якби поставки російської нати заблокували морським шляхом. Таким чином, прем’єр Угорщини вкотре "побідкався", що велика Угорщина розпалась і втратила порти", – говорить Дмитро Шеренговський.

Тиск ЄС на Угорщину

Днями до Угорщини навідувалась Урсула фон дер Ляєн і мабуть, будуть і подальші спроби переконати Орбана, вважає політолог. За його словами, поїздки представників ЄС до УГорщини триватимуть, оскільки у ЄС є чимало запитань до угорської влади – конституційні порушення, організація виборів і корупція.

Але поки що, ми всі бачимо лише, що Орбан буде викручуватися до останнього,

– резюмує Шеренговський.

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