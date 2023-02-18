Зеленський запросив Орбана в Україну

Угорський прем'єр продовжує цинічно підтримувати війну Росії проти України. Однак Володимир Зеленський запросив Віктора Орбана приїхати до Києва.

Про можливий візит Орбана повідомив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква. За його словами, Зеленський неодноразово запрошував прем'єр-міністра прибути до столиці.

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Так, на саміті ЄС відбулась зустріч Орбана з українським президентом. Як виявилось, прем'єр-міністр Угорщини першим підійшов до Зеленського та потис йому руку.

Як розповів Жовква, на зустрічі Зеленський обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України та запросив його до Києва.

Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і зокрема ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити,

– зазначив заступник голови ОП.

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