Орбан наляканий через замах на Фіцо: чого боїться прем'єр Угорщини

На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скоїли замах. Його серйозно поранили, стан політика досі важкий. Друг Фіцо Віктор Орбан заявив, що шокований звісткою про стрілянину, в якій поранини його словацького колегу.

Із заяв прем'єра Угорщини Орбана стало зрозуміло, що він не просто глибоко стривожений інцидентом. Політтехнолог Михайло Шейтельман в етері 24 Каналу припустив, що Орбан почав відчувати страх.

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Чого боїться Фіцо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про стан свого словацького колеги Роберта Фіцо після вогнепального поранення. За словами Орбана, Фіцо зараз перебуває "на межі життя та смерті". Хоч прем'єра Словаччини стабілізували, але його стан все ще критичний.

Днями Орбан також повідомив, що шокований та засмучений через замах на Фіцо, адже він буде відсутнім на своїй посаді "у критичні місяці". Тепер Угорщині, мовляв, самостійно доведеться боротися за мир.

Орбан же не лікар, то чому нам не лікар повідомляє про стан здоров'я Фіцо? І чому це зробив саме Орбан? Тому що вони вдвох такий собі "проросійська профспілка" Європі. Їх лише двоє. Тож зараз профспілка зруйнована рівно на 50%, звісно, для Орбана це велика втрата,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Крім того, Віктор Орбан має не лише побоювання щодо війни в Україні. Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай-Ешток заявив, країна фактично на межі громадянської війни в Україні через замах на Фіцо. За словами міністра, частина громадян Словаччини підтримує цей замах.

"Маленька 5-мільйонна Словаччина на межі громадянської війни через те, що Фіцо – політик популіст з брехливими лозунгами. А стріляла у нього людина з протилежними поглядами. Тому зараз прем'єр Угорщини міркує, чи половина угорців теж так про нього думає? Думаю, він через це справді стривожений", – додав політтехнолог.

Зверніть увагу! Взимку та навесні цього року у Словаччині пройшли багатотисячні протести проти проросійської політики їхнього уряду на чолі з Робертом Фіцо. Громадяни також не погоджувалися з офіційною позицією Словаччини та висловлювати підтримку Україні. Цікаво, що такі ж мітинги проходили і в Угорщині. У березні та у травні цьогоріч люди вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду Орбана.

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