Орбан неочікувано заявив, що Росія не може перемогти, але знову почав пісню про ядерну війну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово відзначався своїми проросійськими поглядами та висловлюваннями. Він продовжує схиляти світ до думки, що з агресором потрібно домовлятися про мир.

За словами угорського прем'єр-міністра, Росія не зможе перемогти, проте, якщо ядерну державу загнати у кут, може початися ядерна війна. Тому необхідно чимшвидше сісти за стіл переговорів.

Читайте також Глава МЗС Словаччини вилаяв Орбана і колаборантів російською фразою: "Іди на х*й"

Потрібен "мир", бо ядерну державу "не можна заганяти в кут"

Прем'єр Угорщини, що не раз відзначався своїми одіозними заявами й вчинками, вкотре спробував схилити світ до перемовин з країною-агресоркою. Орбан визнав, що Росія не зможе перемогти, адже за Україну став весь цивілізований світ.

Втім, він додав, що Росія є ядерною державою, яку не можна "заганяти в кут", бо це може "спровокувати" Путіна почати ядерну війну. Зауважимо, що такими висловлюваннями Орбан підіграє риториці Кремля і "ядерному шантажу" Путіна.

Росія не може перемогти, тому що весь західний світ став за Україну. Водночас Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше, тим краще,

– мовиться у повідомленні Віктора Обрана.

Зверніть увагу "Вже настає прозріння": чи зрадять Орбан та Лукашенко Путіна

Віктор Орбан назвав війну Росії проти України "не нашою"