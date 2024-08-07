"Наслідки будуть": чим для Угорщини загрожує дружня політика щодо Росії

Група депутатів Європарламенту висунула вимогу до Єврокомісії призупинити участь Угорщини у Шенгенській зоні. Це пов'язано з пом'якшенням візових вимог Будапешта до громадян 8 країн, серед яких росіяни та білоруси.

Наразі голосів депутатів для такого рішення недостатньо. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, додавши, що якби підтримка зросла, то це питання можуть розглянути.

До теми ЄС може виключити Угорщину із Шенгенської зони за видачу віз росіянам, – Politico

Як розвиватиметься ситуація

За словами політолога, такий прецедент малоймовірний. Адже мовиться про колективне покарання, коли за дії Віктора Орбана постраждають угорські громадяни. Навряд чи Європейський Союз погодиться на такий крок.

Думаю, якщо угорська влада не зупиниться, то будуть наслідки в сенсі фінансування, можливо, замороження певних виплат. Хоча ці кошти належать їм відповідно до законів ЄС,

– розповів Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, що Віктор Орбан не раз озвучував цинічні заяви про війну та Україну. Нещодавно він спростив в'їзд до Угорщини росіянам та білорусам, які тепер зможуть легко потрапити й до інших європейських країн.

У липні 2024 року Орбан зустрівся з Владіміром Путіним і обговорив з ним "мир в Україні". Згодом він написав листа, у якому схиляв Київ до переговорів з ворогом.