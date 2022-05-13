Орбан планує блокувати санкції проти російського патріарха Кирила

ЄС хоче запровадити санкції проти предстоятеля РПЦ патріарха Кирила. Однак Угорщина цього не підтримуватиме.

Про це заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Обмеження проти патріарха Кирила повинні увійти до шостого пакета санкцій проти Росії.

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Угорщина не підтримує введення санкцій проти патріарха Кирила

Орбан 12 травня зустрівся із сирійським православним патріархом Ігнатієм Афремом II. Священник звернувся до угорського прем'єр-міністра з проханням зірвати план Єврокомісії щодо введення санкцій проти патріарха Кирила.

За його словами, запровадження таких обмежень буцімто "збентежить мільйони віруючих християн". Орбан запевнив, що Угорщина не підтримає включення патріарха Кирила санкційного списку. Адже це, мовляв, вплине на питання релігійної свободи угорських громад, яке є "святим і недоторканним".

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Коротко про дії патріарха Кирила під час війни Росії проти України

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну патріарх Кирил благословив окупантів на війну. Він повністю підтримує агресивні дії російських військ на території України.

Уповноважена з питань прав людини ВРУ Людмила Денісова показала листівку від РПЦ, в якій окупант отримав благословення на знищення українців. У завданнях буквально мовилось про те, що потрібно "стерти українську націю з лиця землі". Подібні "благословення" видавали у Брянській єпархії РПЦ.

Водночас попри усі звірства загарбників в Україні, патріарх Кирил зухвало стверджує, що Росія – "дуже миролюбна країна". Він називає вбивства мирних жителів – "справжнім подвигом".

Українська Православна Церква Московського патріархату підтримала ідею засудити патріарха Кирила, який благословив геноцид українців. Священники звинувачують його у сприянні війни Росії проти України.

Військовий капелан Сергій Дмитрієв зауважив, що РПЦ – це політична релігійна організація, яка благословляє злочини, вбивства та ґвалтування. Вона не має нічого спільного з вірою та церквою.

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