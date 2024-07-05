Путін після розмови з Орбаном бідкається, що Україна не хоче врегулювання війни

Глава угорського уряду Віктор Орбан в п'ятницю, 5 липня, прибув до Москви, де зустрівся і поговорив з російським диктатором Владіміром Путіним. Після їхньої дискусії, очільник Кремля заявив, що "Україна не хоче врегулювання війни".

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Путін заявив, що Київ не хоче врегульовувати війну

Російський диктатор заявив, що обговорив з Орбаном можливі шляхи врегулювання ситуації в Україні.

Російський диктатор заявив, що угорський прем'єр розповів про свої зустрічі у Києві, де він пропонував припинення вогню.

Росія залишається відкритою для обговорення врегулювання щодо України, але Київ цього не бажає,

– заявив Путін.

Очільник Кремля також зазначив, що Орбан виступив із закликом зупинити вогонь, щоб "створити умови для переговорів щодо України".

Наголосимо, що Владімір Путін, як завжди, вдається до маніпуляцій. Під час візиту Орбана до Києва, Зеленський заслухав цю пропозицію угорського прем'єра. Президент України у відповідь пояснив чітку позицію України. Він наголосив, що наша держава хоче миру та для цього вже провела перший саміт миру та натепер готується до наступного.

Зауважимо, що сам глава угорського уряду заявив, що після того, як він відвідав Київ та Москву, зрозумів, що "позиції сторін далекі одна від одної".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня прибув з офіційним візитом до Москви й зустрівся з президентом Росії Путіним.

Однак такий візит глави угорського уряду не отримав схвалення з боку світових лідерів. Вони виступили з критикою Орбана.

Наголосимо, що в МЗС України також відреагували на вояж Орбана до кремлівського господаря. Так, у відомстві наголосили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.