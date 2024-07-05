Орбан наслідує Трампа: чому прем'єр Угорщини поїхав до Москви після Києва

5 липня 2024, 18:25
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув з офіційним візитом до Росії 5 липня. Він зустрівся із Владіміром Путіним у Москві. 

Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що зустріч Орбана із кремлівським диктатором є піаром. Прем'єр Угорщини має особисту вигоду від цього. 

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"Орбан наслідує Дональда Трампа, адже він для нього є головним західним лідером", – сказав Жирнов.

Які наміри Орбана

Раніше Трамп заявляв, що зможе припинити війну в Україні, не перебуваючи навіть на посаді президента США. Колишній співробітник КДБ вважає, що Орбан намагається також це зробити. 

Він наголосив, що ставлення до заяв та дій обох політиків у суспільстві зовсім різне. Трампа сприймають як ймовірного лідера великої та могутньої країни, а економіка Угорщини, де має владу Орбан, дуже слабка. 

Дії Орбана – піар. Угорщина почала головувати у Раді Євросоюзу на 6 місяців, тому він показує, що робить начебто якісь кроки для вирішення ситуації в Україні,
– зауважив Сергій Жирнов. 

Прем'єр-міністр Угорщини 2 липня відвідував також і Україну. У нього була зустріч із президентом Володимиром Зеленський.

Автор: Дзвенислава Мошовська