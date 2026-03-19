За словами Орбана, Угорщина культурно, філософськи й історично належить до Європи. Про це він розповів під час інтерв'ю для GB News.

Що відомо про заяву Орбана?

Віктор Орбан назвав 2 причини, чому Угорщина досі залишається частиною Євросоюзу. Він заявив, що країна розглядає членство в ЄС як "питання цивілізаційної приналежності до Заходу", з огляду на географічне розташування, а також історичні та культурні зв'язки.

Ми завжди належали до Заходу. Тому для угорців перебування в Європейському Союзі – це питання цивілізаційної належності,

– сказав угорський прем'єр.

За його словами, для Угорщини ЄС передусім є економічним простором і ринком, необхідним для розвитку, а не питанням якихось цінностей.

Нам потрібен ринок, і Європейський Союз – це ринок. ЄС для нас не про цінності, а насамперед про ринок,

– зазначив Орбан.

Він наголосив, що Угорщина підходить до членства в Європейський Союз прагматично, зважаючи на обмежені ресурси та втрати після Першої світової війни.

