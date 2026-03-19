За словами Орбана, Угорщина культурно, філософськи й історично належить до Європи. Про це він розповів під час інтерв'ю для GB News.
Дивіться також Гра на межі: ЄС готується до жорсткої битви з Орбаном через кредит для України
Що відомо про заяву Орбана?
Віктор Орбан назвав 2 причини, чому Угорщина досі залишається частиною Євросоюзу. Він заявив, що країна розглядає членство в ЄС як "питання цивілізаційної приналежності до Заходу", з огляду на географічне розташування, а також історичні та культурні зв'язки.
Ми завжди належали до Заходу. Тому для угорців перебування в Європейському Союзі – це питання цивілізаційної належності,
– сказав угорський прем'єр.
За його словами, для Угорщини ЄС передусім є економічним простором і ринком, необхідним для розвитку, а не питанням якихось цінностей.
Нам потрібен ринок, і Європейський Союз – це ринок. ЄС для нас не про цінності, а насамперед про ринок,
– зазначив Орбан.
Він наголосив, що Угорщина підходить до членства в Європейський Союз прагматично, зважаючи на обмежені ресурси та втрати після Першої світової війни.
Останні заяви Віктора Орбана
Віктор Орбан заявив, що не вважає Путіна агресором у війні проти України. За його словами, вторгнення в Україну було відповіддю на зміну системи безпеки Європи.
Прем'єр-міністр Угорщини повідомив, що Угорщина не змінить фінансових рішень щодо України. Він додав, що угорці чекають, поки постачання нафти через "Дружбу" повноцінно відновлять.
За словами Орбана, Угорщина не дозволить втягнути себе у війну в Україні. А глава МЗС Петер Сіярто підкреслив, що Будапешт проти передачі зброї чи фінансової допомоги Україні.