Орбан проти початку переговорів про вступ, але не проти 50 мільярдів євро "поза бюджетом ЄС"

Перед початком першого дня саміту лідерів Європейського Союзу прем'єр Угорщини висловився проти початку перемовин щодо вступу України в Євросоюз. Втім, він висунув певні умови та прокоментував надання фінансової допомоги для нашої держави.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає на дотриманні семи рекомендацій. Водночас він не проти виділення 50 мільярдів євро. Про це угорський лідер повідомив після прибуття на саміт ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Членство України в ЄС

За словами Орбана, розширення не є теоретичним питанням, оскільки це юридично деталізований процес, заснований на заслугах, який має передумови. Через це для України й встановили сім рекомендацій, які вона не виконала.

Ми встановили сім передумов, і навіть за оцінкою Комісії, три з них не виконані. Отже, немає жодних підстав для переговорів про членство України зараз. Передумови були встановлені не Угорщиною, передумови були встановлені Комісією. Сім пунктів, які є публічними, не підлягають обговоренню,

– заявив угорський прем'єр.

Він також наголосив, що передумова є передумовою.

Надання фінансової підтримки Україні

Відповідаючи на питання, чи погодиться Орбан на виділення 50 мільярдів євро для України, після того, як Єврокомісія розморозила для нього 10 мільярдів, він сказав що ні. Прем'єр Угорщини зазначив, що зустріч відбувається не для того, аби буцімто торгуватися. За його словами, мовиться про підходи та принципи.

Орбан не проти виділення грошей Києву, але за межами довгострокового бюджету ЄС. Він каже, що держави-члени мають дістати ці кошти із національних бюджетів країн.

В короткостроковій перспективі гроші для України вже є в бюджеті, тож не потрібно приймати жодних додаткових рішень, щоб дати їх в короткостроковій перспективі. У більш довгостроковій перспективі, коли йдеться про більшу суму грошей, моя позиція полягає в тому, що ми повинні дати їх ззовні,

– наголосив прем'єр.

Водночас відповідаючи на запитання про надання Грузії статусу кандидата, Орбан заявив, що "її всі люблять".

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