Безрезультатний миротворець: ISW оцінив пропозиції Орбана в ході його візиту до України
Джерело:ISW
Угорський прем'єр Орбан, на думку аналітиків, хоче представити себе миротворцем для світової спільноти. Проте його діяльність навряд призведе до міцного миру в Україні.
У вівторок, 2 липня, Віктор Орбан приїхав до Києва, де зустрівся з президентом Зеленським. Інститут вивчення війни пов'язує цей візит зі стартом головування Угорщини в Раді Євросоюзу.
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ISW про приїзд Орбана в Київ
Експерти припускають, що угорському прем'єр-міністру важливо представити себе миротворцем на тлі того, що його країна пів року буде головувати в Раді ЄС.
Будапешт наголошував: Орбан зустрівся з Володимиром Зеленським, аби попросити його:
- розглянути тимчасове припинення вогню;
- прискорити мирні переговори.
Припинення вогню в Україні навряд чи стримає подальшу російську агресію. Це лише дасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії,
– оцінюють в ISW.
Офіс Президента констатував: Угорщина не перша країна, яка пропонує Києву припинити вогонь. Однак, за словами українських посадовців, наша держава має власний мирний план.
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Водночас Посол США в Угорщині Девід Прессман називав візит Орбана в Київ – "прогресом". Власне, це перша поїздка угорського прем'єра до України за останні 12 років.