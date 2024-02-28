Орбан боїться спільного кордону з Росією: що стоїть за його "прозрінням"

Віктор Орбан, який неодноразово робив проросійські заяви, наголосив, що Будапешт з Москвою пов'язують "погані спогади". Саме тому він би не хотів, що Угорщина мала спільні кордони з Росією.

Також прем'єр Угорщини вкотре порушив тему "мирного врегулювання" війни, яку Росія розв'язала в Україні. Політолог Валентин Гладких пояснив 24 Каналу, що така зміна риторики Орбана можу бути пов'язана з 2 чинниками.

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Певний прогрес на краще

Політолог зазначив, що Віктор Орбан має еклектичну політичну та історичну свідомість. В нього ситуативно беруть гору то одні погляди, то інші.

Україну в цьому контексті цікавить зміна його позиції щодо насамперед російсько-української війни. Попри те, що він і далі продукує риторику про необхідність "мирного врегулювання", за цією моделлю нарешті проглядає необхідність збереження української держави. Тому що у разі її відсутності, постане необхідність встановлення кордону між Угорщиною та Росією,

– наголосив Гладких.

Орбан вже усвідомив неприпустимість такого варіанту через збільшення нових викликів для національної безпеки Угорщини. Він вже розповідає, що результати переговорів мають бути не будь-якими, аби закінчилася війна, а такими, щоб кордон, принаймні угорсько-український, зберігся. Це вже можна вважати певним прогресом на краще.

Також він вперше згадав про негативні сторінки угорсько-російських відносин. Я би їх розпочав з часів, коли цар допоміг австрійцям розчавити угорське повстання у 1848 році – ще коли країна була в межах Австро-угорської імперії. Орбан про це дуже рідко згадує, так само як і угорці. Вони більше пам'ятають про події 1956 року,

– зазначив політолог.

У 1956 році в Угорщині спалахнуло повстання проти прорадянського режиму в країні. Після того як в Угорщину були введені радянські війська, повстання було придушено.

Тому за риторикою Орбана проглядається певне пом'якшення його позиції щодо умовної проросійськості, адже він приховано чи ні, але підтримував російський погляд на війну в Україні,

На сьогодні він переживає певні трансформації. За словами політолога, вони можуть бути ситуативними. Причину їхнього виникнення варто шукати у:

внутрішньополітичній ситуації в Угорщині;

взаєминах Угорщини з Європейським Союзом.

"Ці два основних чинники впливають на ситуативні "прозріння" Орбана. Наше завдання – схопитися за цю можливість і розвивати успіх, перетворивши ці ситуативні зміни на сталі", – підкреслив Валентин Гладких.

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