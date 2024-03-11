Віктор Орбан 8 березня зустрічався з Дональдом Трампом. За результатом їхнього спілкування, угорський прем'єр заявив, що в американського політика буцімто є "досить детальні плани" завершення війни у нашій країні.

І що кандидат на президенти США буцімто не планує виділяти на протистояння російській агресії в Україні "жодної копійки". Це Віктор Орбан заявив за результатами спілкування з Дональдом Трампом 8 березня.

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Плани Трампа збігаються з інтересами Угорщини

Як зауважив Віктор Орбан, у Дональда Трампа є "досить детальні плани", які стосуються того, як закінчити війну Росії поти України. Прем'єр додав, що плани американського політика буцімто збігаються з угорськими інтересами.

Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, тому що очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах,

– заявив Орбан.

За результатами зустрічі з Трампом він додав, що війна закінчиться, якщо:

американці не дадуть грошей і зброї разом з партнерами з Європи;

американці не дадуть грошей і європейці самі не зможуть фінансувати війну.

Як каже угорський прем'єр, США буцімто не хочуть вкладати кошти у безпеку Європи.

Якщо європейці бояться росіян або взагалі хочуть мати високий рівень безпеки, вони повинні за це платити. Або будувати власну армію, власне обладнання, або, якщо вони використовують для цього американців, то платити американцям ціну, ціну безпеки. Так що він (Трамп – 24 Канал) говорить прямо і чітко,

– підкреслив Віктор Орбан.

Прем'єр Угорщини також наголошував, що Дональд Трамп "був першим президентом за довгий час, який не розпочав війну під час свого терміну".

Тому ми знаємо про нього, ми знаємо з його президентства, що він людина миру. І він не приховує своїх поглядів зараз, він чітко дав зрозуміти, що його мета – принести мир у російсько-українську війну. Ми хочемо якнайшвидшого припинення вогню,

– додав він.

Віктор Орбан наголошував, що буцімто прагне якомога швидшого завершення війни, "яка повільно наближається до завершення". І що він вважає Дональда Трампа достатньо рішучим і сильним, щоб це зробити.

Коротко про зустріч Орбана та Трампа