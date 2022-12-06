Неправильно зрозуміли, – Орбан цинічно збрехав, що Угорщина не ветувала допомогу ЄС для України

Угорський прем'єр Віктор Орбан спробував виправдати вето Будапешта щодо макрофінансової допомоги ЄС для України. Угорщина блокує виділення Україні 18 мільярдів євро.

Орбан заявив, що Будапешт, хоч і заблокував макрофінансову допомогу ЄС, але насправді не проти фінансової підтримки для України. За його словами, Угорщина хоче, щоб допомогу надали в інший спосіб.

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Орбан назвав фейком блокування допомоги Україні

Слід зазначити, що Орбан фактично суперечив сам собі, заявивши, що нібито угорського вето насправді не було.

Сьогодні усі новини – про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк. Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі. Ніяких вето, ніякого шантажу,

– сказав він.

Орбан додав, що Угорщина хоче переконати країни ЄС, "що спільний європейський борг – це не рішення".

"Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо. Ми бачимо майбутнє Європи інакше – на основі сильних країн-членів, замість велетенського спільного боргу", – написав Орбан у твітері.

Чому Угорщина блокує допомогу Україні