Неправильно зрозуміли, – Орбан цинічно збрехав, що Угорщина не ветувала допомогу ЄС для України
Джерело:Віктор Орбан
Угорський прем'єр Віктор Орбан спробував виправдати вето Будапешта щодо макрофінансової допомоги ЄС для України. Угорщина блокує виділення Україні 18 мільярдів євро.
Орбан заявив, що Будапешт, хоч і заблокував макрофінансову допомогу ЄС, але насправді не проти фінансової підтримки для України. За його словами, Угорщина хоче, щоб допомогу надали в інший спосіб.
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Орбан назвав фейком блокування допомоги Україні
Слід зазначити, що Орбан фактично суперечив сам собі, заявивши, що нібито угорського вето насправді не було.
Сьогодні усі новини – про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк. Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі. Ніяких вето, ніякого шантажу,
– сказав він.
Орбан додав, що Угорщина хоче переконати країни ЄС, "що спільний європейський борг – це не рішення".
"Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо. Ми бачимо майбутнє Європи інакше – на основі сильних країн-членів, замість велетенського спільного боргу", – написав Орбан у твітері.
Чому Угорщина блокує допомогу Україні
- Угорщина одна з країн через яку в ЄС затягуються прийняття тих чи інших рішень, зокрема санкцій проти Росії чи допомоги Україні.
- У вівторок, 6 грудня, Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 мільярдів євро фінансової допомоги.
- Про те, що Угорщина блокуватиме допомогу Україні, було відомо ще раніше. Глава угорського МЗС Петер Сійярто казав, що Будапешт не буде підтримувати жодних спільних запозичень Євросоюзу.
- Вето Угорщини на допомогу ЄС для України може бути елементом шантажу уряду Орбана через те, що Єврокомісія не погоджується надати Будапешту частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права.
- Єврокомісія шукає способи, як надати Україні допомогу, яка б не потребувала схвалення уряду Угорщини.