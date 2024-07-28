Орбан у критичній ситуації: з чим пов'язані його прокремлівські заяви

Угорський прем'єр знову виступив зі скандальними заявами. Він повторив російські тези про те, що війна в Україні нібито спровокована, Росія захищається, а Європа самознищується.

Насправді всі дії Орбана продиктовані фінансовими питаннями. Про це 24 Каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда, зауваживши, що угорському політику дуже необхідні кошти, яких він не має.

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"Орбан – не маленький вождь, а людина, яка перебуває в критичній ситуації. Йому дуже потрібні гроші для того, щоб підтримувати високі соціальні стандарти", – розповів Євген Магда.

Що впливає на позицію Орбана

Стало відомо, що він міг позичити в Китаю один мільярд євро. Для Пекіна – це дуже мала сума, але вона підтверджує, що Угорщина перебуває у серйозній фінансовій турбулентності.

Щобільше, йому в спину дихає колишній соратник, а тепер опозиціонер Петер Мадяр. Він добре знає його слабкі сторони й тисне на них.

В Орбана цього року закінчується російський кредит, який його уряд брав для того, щоб платити підвищені пенсії угорським пенсіонерам,

– додав Євген Магда.

На всі ці речі треба реагувати. Ба більше, Орбан виступав у Румунії, а це означає, що там він перебував під впливом травми Тріанона (угода за результатами якої Угорщина після Першої світової війни втратила частину територій – 24 Канал). Зараз країна оточена територіями з угорськомовним населенням у Румунії, Україні, Сербії та Словаччині.

Це дуже серйозно впливає на позицію Орбана, тобто він може показувати всьому світові, що він такий "бойовий угорський півень", зі своїми мирними планами, але насправді він дедалі більше нагадує "замороженого гусака",

– зауважив Євген Магда.

Втім для України він може бути корисним, адже виступає в ролі лакмусового папірця і озвучує те, про що думають у Росії.