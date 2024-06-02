Орбан назвав "п'яними" тих, хто вважає можливою перемогу над Росією
Віктор Орбан напередодні виборів до Європарламенту провів мирну демонстрацію в Будапешті. У столиці Угорщини на вулиці вийшли десятки тисяч людей.
Видання AP зазначає, що на так званий "марш миру" прибули прихильники Віктора Орбана з усієї Угорщини та сусідніх країн. Вони тримали в руках плакати "ні війні", пише 24 Канал.
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Що відомо про демонстрацію Орбана в Будапешті
Учасники акції 1 червня пройшли вздовж Дунаю від Ланцюгового мосту до острова Маргарет. На фото видно, що переважна більшість – літнього віку.
Виступаючи перед демонстрантами угорський прем'єр-міністр сказав, пише угорське видання Index, що настав час "окупувати Брюссель", а також трансформувати підхід континенту до підтримки України, яка бореться з повномасштабним вторгненням Росії.
Ми можемо уникнути війни, тільки якщо угорські виборці підтримають уряд. Ми повинні виграти європейські вибори так, щоб брюссельські бюрократи в страху відчинили перед нами двері міста і поспіхом покинули свої кабінети,
– заявив угорський політик.
На мітингу він також сказав, що:
- вважає "п'яними" тих "провоєнних активістів", які думають, що можна перемогти Росію;
- його уряд нібито єдиний, що виступає за мир в Євросоюзі. Мовляв, Угорщина може залишитись осторонь війни проти України тільки у тому випадку, якщо його партія "Фідес" переможе на виборах до Європарламенту.
Якщо переможуть ліві, то це лише питання часу, коли нас наздожене війна,
– заявив Орбан.
Він також говорив, що перемога Дональда Трампа на виборах у США призведе до того, що він разом з адміністрацією США сформує "трансатлантичну мирну коаліцію", яка зможе "покласти край бойовим діям в Україні".
Орбан влаштував демонстрацію в Будапешті / Фото АР
До речі, вибори в Європейському парламенті заплановані на 6 – 9 червня 2024 року. Вони відбудуться у 27 країнах Євросоюзу. Їхня мета – обрати 720 членів парламенту, тобто євродепутатів з усіх держав-членів. Кількість депутатів від кожної країни ЄС залежить від чисельності населення. Зокрема, від Німеччини має бути 96 євродепутатів, від Кіпру – тільки 6.
Орбан проти дозволу ЗСУ бити по території Росії: коротко
- Віктор Орбан днями заявив, що він проти ініціативи деяких західних країн дозволити Україні бити наданою союзниками зброєю по території Росії.
- Видання AP написало, що угорський політик переконаний, що такі плани "наближають Європу до руйнування".
- Мовляв, позиція президента Франції, що не виключає введення військ в Україну, та пропозиція НАТО щодо атак по Росії буцімто ризикує переростанням війни в Україні в глобальний конфлікт.