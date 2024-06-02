Орбан назвав "п'яними" тих, хто вважає можливою перемогу над Росією

Віктор Орбан напередодні виборів до Європарламенту провів мирну демонстрацію в Будапешті. У столиці Угорщини на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Видання AP зазначає, що на так званий "марш миру" прибули прихильники Віктора Орбана з усієї Угорщини та сусідніх країн. Вони тримали в руках плакати "ні війні", пише 24 Канал.

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Що відомо про демонстрацію Орбана в Будапешті

Учасники акції 1 червня пройшли вздовж Дунаю від Ланцюгового мосту до острова Маргарет. На фото видно, що переважна більшість – літнього віку.

Виступаючи перед демонстрантами угорський прем'єр-міністр сказав, пише угорське видання Index, що настав час "окупувати Брюссель", а також трансформувати підхід континенту до підтримки України, яка бореться з повномасштабним вторгненням Росії.

Ми можемо уникнути війни, тільки якщо угорські виборці підтримають уряд. Ми повинні виграти європейські вибори так, щоб брюссельські бюрократи в страху відчинили перед нами двері міста і поспіхом покинули свої кабінети,

– заявив угорський політик.

На мітингу він також сказав, що:

вважає "п'яними" тих "провоєнних активістів", які думають, що можна перемогти Росію;

його уряд нібито єдиний, що виступає за мир в Євросоюзі. Мовляв, Угорщина може залишитись осторонь війни проти України тільки у тому випадку, якщо його партія "Фідес" переможе на виборах до Європарламенту.

Якщо переможуть ліві, то це лише питання часу, коли нас наздожене війна,

– заявив Орбан.

Він також говорив, що перемога Дональда Трампа на виборах у США призведе до того, що він разом з адміністрацією США сформує "трансатлантичну мирну коаліцію", яка зможе "покласти край бойовим діям в Україні".

Орбан влаштував демонстрацію в Будапешті / Фото АР

До речі, вибори в Європейському парламенті заплановані на 6 – 9 червня 2024 року. Вони відбудуться у 27 країнах Євросоюзу. Їхня мета – обрати 720 членів парламенту, тобто євродепутатів з усіх держав-членів. Кількість депутатів від кожної країни ЄС залежить від чисельності населення. Зокрема, від Німеччини має бути 96 євродепутатів, від Кіпру – тільки 6.

Орбан проти дозволу ЗСУ бити по території Росії: коротко

Віктор Орбан днями заявив, що він проти ініціативи деяких західних країн дозволити Україні бити наданою союзниками зброєю по території Росії.

Видання AP написало, що угорський політик переконаний, що такі плани "наближають Європу до руйнування".

Мовляв, позиція президента Франції, що не виключає введення військ в Україну, та пропозиція НАТО щодо атак по Росії буцімто ризикує переростанням війни в Україні в глобальний конфлікт.