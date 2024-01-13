Частина великого плану, – політтехнолог про намір позбавити Орбана голосу в ЄС

У Європарламенті зібрали підписи, щоб позбавити Угорщину можливості голосувати в Раді ЄС. Петицію підтримали 120 євродепутатів із різних політичних груп та з "кількох держав-членів".

Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив 24 Каналу наскільки це серйозно та чи зможе приборкати гонор прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Країни ЄС, за винятком Словаччини, вирішили оголосити Будапешту певний "негласний бойкот" по багатьох питаннях. Збір 120 підписів – це лише одна з дій у цьому напрямку.

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Кампанія проти Орбана – частина великого плану

Шарль Мішель достроково пішов у відставку з подальшою метою балотуватися на виборах у Європарламент. Голова Європейської ради відкрито заявив, що зробить все можливе, аби Віктор Орбан не став новим головою.

Він прямо говорить, що Орбана "скасували" – тобто певна особа під тиском суспільного резонансу опиняється поза соціальними чи професійними колами за неприйнятну з погляду певної групи суспільства поведінку.

Це поганий сигнал для Орбана та Угорщини, що у толерантній Європі не можна сказати хто якої статі, а сказати, що "російський шпигун" можна, але ще не маючи фактичних доказів. Це частина великого плану, щоб 1 лютого затвердити нам допомогу в 50 мільярдів євро або хоча б ту суму, яку нам збиралися передати у перший рік виділення коштів,

– зазначив Михайло Шейтельман.

Себто на Україну можуть чекати два виклики:

щороку "банити" та одночасно вмовляти прем'єр-міністра Угорщини про схвалення допомоги;

діяти за планом прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. Провести бартер з Віктором Орбаном – підтримати його партію на виборах у Європарламент, а він, своєю чергою, не блокуватиме рішення щодо підтримки України.

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