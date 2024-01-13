Частина великого плану, – політтехнолог про намір позбавити Орбана голосу в ЄС
У Європарламенті зібрали підписи, щоб позбавити Угорщину можливості голосувати в Раді ЄС. Петицію підтримали 120 євродепутатів із різних політичних груп та з "кількох держав-членів".
Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив 24 Каналу наскільки це серйозно та чи зможе приборкати гонор прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Країни ЄС, за винятком Словаччини, вирішили оголосити Будапешту певний "негласний бойкот" по багатьох питаннях. Збір 120 підписів – це лише одна з дій у цьому напрямку.
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Кампанія проти Орбана – частина великого плану
Шарль Мішель достроково пішов у відставку з подальшою метою балотуватися на виборах у Європарламент. Голова Європейської ради відкрито заявив, що зробить все можливе, аби Віктор Орбан не став новим головою.
Він прямо говорить, що Орбана "скасували" – тобто певна особа під тиском суспільного резонансу опиняється поза соціальними чи професійними колами за неприйнятну з погляду певної групи суспільства поведінку.
Це поганий сигнал для Орбана та Угорщини, що у толерантній Європі не можна сказати хто якої статі, а сказати, що "російський шпигун" можна, але ще не маючи фактичних доказів. Це частина великого плану, щоб 1 лютого затвердити нам допомогу в 50 мільярдів євро або хоча б ту суму, яку нам збиралися передати у перший рік виділення коштів,
– зазначив Михайло Шейтельман.
Себто на Україну можуть чекати два виклики:
- щороку "банити" та одночасно вмовляти прем'єр-міністра Угорщини про схвалення допомоги;
- діяти за планом прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. Провести бартер з Віктором Орбаном – підтримати його партію на виборах у Європарламент, а він, своєю чергою, не блокуватиме рішення щодо підтримки України.
Угорщина блокує виділення допомоги Україні: головне
- У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від Євросоюзу.
- Згодом стало відомо, що Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги Україні на випадок, якщо в ході саміту 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити чотирирічну програму підтримки для неї на 50 мільярдів євро.
- Раніше у Financial Times попереджали, що лідери країн Європейського союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, аби розблокувати надання фінансової допомоги Україні. Так, деякі чиновники планують використати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства.