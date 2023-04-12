Це палиця в колесі, – ПАР про ордер на арешт Путіна перед самітом, на який він має приїхати

Південна Африка заявила, що міжнародний ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна є "палицею в колесі". Країна, яка має тісні зв'язки з Москвою, зіткнулася з дипломатичною дилемою.

У серпні 2023 року можливий вихід за межі безпечного простору Путіна – він має поїхати на саміт, організований Південно-Африканською Республікою. Кремлівський диктатор вже підтвердив свою участь.

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У ПАР спантеличені ордером на арешт Путіна

Очікується, що саміт БРІКС відбудеться у серпні. До блоку входять Росії, Індія, Бразилія, Китай та Південна Африка. Проте ПАР, де відбудеться захід, є членом МКС, тобто вона повинна здійснити арешт, якщо Путін туди приїде.

Очікується, що всі глави держав візьмуть участь у саміті. Але тепер у нас є палиця в колесі у вигляді цього ордера МКС. Це диктує необхідність подальших домовленостей щодо того, як цим керувати, і ці домовленості вже ведуться. Як тільки вони будуть завершені, будуть зроблені необхідні заяви,

– заявив речник президента ПАР Вінсент Магвеня.

Варто зауважити, що ордер МКС на арешт Путіна ґрунтується на звинуваченнях Росії у незаконній депортації українських дітей. Росія не визнає МКС. Ба більше Кремль назвав його рішення "обурливим і неприйнятним", мовляв "будь-які рішення такого роду є нікчемними для Російської Федерації з точки зору права".

Марія Львова-Бєлова, російська уповноважена з прав дитини, також була звинувачена МКС у воєнному злочині незаконної депортації дітей з України.

Путін ризикує бути заарештованим у 123 державах світу , які є підписантами Римського статуту – договору, який заснував Міжнародний кримінальний суд. МКС відповідає за 4 основні злочини: геноцид, злочини проти людства, воєнні злочини та злочини агресії.

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Чому ПАР буде вимушена видати Путіна

Ймовірність того, що президент ПАР Сиріл Рамафоса накаже своїм військам затримати Путіна, вважається дуже віддаленою. Південна Африка вже має подібну історію – країна відмовилася заарештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого МКС також видав ордер, під час його візиту у 2015 році.

Варто зауважити, що така поведінка ПАР кине ще більшу тінь на країну. Тому експерти припускають, що Путіна можуть попросити просто не з'являтися на саміті особисто.

Водночас не виключено, що Путін може бути заарештований в іншій країні, можливо навіть в самій Росії. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що кремлівський диктатор у будь-який момент може постати перед судом. І не варто вважати, що це щось малоймовірне.

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"Ніхто не повинен відчувати, що в нього є свобода дій. Ніхто не повинен відчувати, що може діяти вільно, і вже точно ніхто не повинен відчувати, що може діяти та безкарно чинити геноцид, злочини проти людяності або воєнні злочини. Ті, хто вважає, що неможливо притягнути до відповідальності Путіна, не розуміють історії", – заявив Хан.

За його словами, головні нацистські воєнні злочинці, колишній президент Югославії Мілошевич, колишній політик боснійських сербів Караджич, колишній президент Ліберії Тейлор, колишній прем'єр-міністр Жан Камбанда з Руанди й так далі – усі вони були могутніми, впливовими людьми, і все ж таки вони опинилися в залах суду, де їхню поведінку розглядали незалежні судді.

"І це також дає привід сподіватися, що закон, як би важко це не було, може бути верховним", – наголосив Хан.