У ПАР, куди готувався їхати Путін, висловились щодо ордера на його арешт

МКС 17 березня видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна. У Південній Африці заявили, що усвідомлюють свої юридичні зобов'язання.

Про це 19 березня, говорячи про запланований візит Путіна, заявив речник президента ПАР Сиріла Рамафоса.

До теми Ніхто не є вищим за закон, – Шольц відреагував на рішення про ордер для Путіна

У ПАР усвідомлюють свої юридичні зобов'язання

Очікують, що президент Росії відвідає Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС, як це було у 2013 році. Проте варто зауважити, що поки офіційного підтвердження візиту Путіна не було.

Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов'язання. Однак до саміту ми будемо продовжувати взаємодіяти з різними зацікавленими сторонами,

– заявив прессекретар Вінсент Магвеня.

Візит Путіна до ПАР поставив би уряд Рамафоси, який досі не засудив повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в непевне становище.

"Ми беремо до уваги звіт про ордер на арешт, виданий МКС. Південна Африка залишається відданою і дуже хоче, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирним шляхом за допомогою переговорів", – підсумував Магвеня.

Варто прочитати США схвалили рішення МКС про ордер, але уникнули назвати прізвище Путіна: що кажуть у Британії

МКС видав ордер на арешт Путіна: коротко