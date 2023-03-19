У ПАР, куди готувався їхати Путін, висловились щодо ордера на його арешт

19 березня 2023, 17:20
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Джерело:

Reuters

МКС 17 березня видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна. У Південній Африці заявили, що усвідомлюють свої юридичні зобов'язання.

Про це 19 березня, говорячи про запланований візит Путіна, заявив речник президента ПАР Сиріла Рамафоса.

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У ПАР усвідомлюють свої юридичні зобов'язання

Очікують, що президент Росії відвідає Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС, як це було у 2013 році. Проте варто зауважити, що поки офіційного підтвердження візиту Путіна не було.

Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов'язання. Однак до саміту ми будемо продовжувати взаємодіяти з різними зацікавленими сторонами,
– заявив прессекретар Вінсент Магвеня.

Візит Путіна до ПАР поставив би уряд Рамафоси, який досі не засудив повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в непевне становище.

"Ми беремо до уваги звіт про ордер на арешт, виданий МКС. Південна Африка залишається відданою і дуже хоче, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирним шляхом за допомогою переговорів", – підсумував Магвеня.

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МКС видав ордер на арешт Путіна: коротко

  • Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов'язане з незаконною депортацією дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
  • Офіс Генерального прокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів, зокрема і про вивезення понад 16 тисяч дітей з Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Однак ця цифра може бути набагато більшою.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей ордер – історичний момент, з якого починається історична відповідальність.
  • Своєю чергою, президент США Джо Байден підкреслив, що рішення МКС щодо Путіна є "дуже сильним аргументом".

Автор: Ольга Котів