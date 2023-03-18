Мовиться про наступника і шукатиме його вже не Путін, – ГУР про ордер для глави Кремля
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Через це у Росії зросло невдоволення тим, що відбувається.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсов в ефірі телемарафону розповів, що навіть російські пропагандисти не вийшли зі своїми традиційними шоу, де могли б обговорювати саме Гаагу. Адже сам факт обговорення цієї новини навіть для зазомбованого населення Росії був би дивним і занадто тривожним "дзвінком", пише 24 Канал.
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Адже росіяни цілий рік розповідали, що нібито так звана "спецоперація", а точніше – війна, йде за планом. Після отримання розшуку та припису до арешту від Міжнародного кримінального суду навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою.
В Росії вже мовиться про пошук наступника Путіна
Андрій Юсов розповів, що навколо Путіна "звужується коло" – російський диктатор стає все більш токсичним. Причому, як для зовнішнього світу, так і для оточення. Адже у вежах Кремля все більш незадоволення від того, що відбувається.
Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін,
– заявив Андрій Юсов.
Окрім цього, в українській Службі безпеки розповіли, що системно збирають доказову базу, яка приведе Путіна до лави підсудних.
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що насильницька депортація українських дітей до Росії – це один із численних злочинів Росії. І Путін обов'язково повинен відповідати за них особисто.
За даними Служби безпеки, вони розслідують:
- понад 31 тисячу кримінальних справ, які стосуються воєнних та інших злочинів Росії проти міжнародного гуманітарного права, що вчинені в Україні;
- серед них – понад 16 тисяч справ – щодо фактів незаконного переміщення дітей.
МКС видав ордер на арешт Путіна
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої президента Росії у справах дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.
- Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину. Зокрема, незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України до Росії.
- Володимир Зеленський заявив, що з цього моменту починається історична відповідальність. За словами президента, зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей в Росію. Ба більше, у реальності депортованих дітей може бути набагато більше.
- Варто зауважити, що арештувати Путіна можуть на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут. Переважно мовиться про фактично всі країни Європи, Японію, Канаду та деякі африканські держави.
- Речник Міжнародного кримінального суду Фаді Ель-Абдалла розповідав, що їхнє рішення надає більше прав Україні. Зокрема, Київ може вимагати від держав, які визнають МКС, негайного арешту Владіміра Путіна та Львової-Бєлової.
- Джо Байден заявив, що ордер на арешт Путіна – виправданий. Адже російський диктатор "явно вчинив воєнні злочини".