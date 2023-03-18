Мовиться про наступника і шукатиме його вже не Путін, – ГУР про ордер для глави Кремля

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Через це у Росії зросло невдоволення тим, що відбувається.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсов в ефірі телемарафону розповів, що навіть російські пропагандисти не вийшли зі своїми традиційними шоу, де могли б обговорювати саме Гаагу. Адже сам факт обговорення цієї новини навіть для зазомбованого населення Росії був би дивним і занадто тривожним "дзвінком", пише 24 Канал.

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Адже росіяни цілий рік розповідали, що нібито так звана "спецоперація", а точніше – війна, йде за планом. Після отримання розшуку та припису до арешту від Міжнародного кримінального суду навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою.

В Росії вже мовиться про пошук наступника Путіна

Андрій Юсов розповів, що навколо Путіна "звужується коло" – російський диктатор стає все більш токсичним. Причому, як для зовнішнього світу, так і для оточення. Адже у вежах Кремля все більш незадоволення від того, що відбувається.

Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін,

– заявив Андрій Юсов.

Окрім цього, в українській Службі безпеки розповіли, що системно збирають доказову базу, яка приведе Путіна до лави підсудних.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що насильницька депортація українських дітей до Росії – це один із численних злочинів Росії. І Путін обов'язково повинен відповідати за них особисто.

За даними Служби безпеки, вони розслідують:

понад 31 тисячу кримінальних справ, які стосуються воєнних та інших злочинів Росії проти міжнародного гуманітарного права, що вчинені в Україні;

серед них – понад 16 тисяч справ – щодо фактів незаконного переміщення дітей.

МКС видав ордер на арешт Путіна