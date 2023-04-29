Путін боїться МКС, – політтехнолог припустив, які країни наважиться відвідати диктатор
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за його причетність до примусової депортації українських дітей з окупованих територій. Путін тепер має обмежене коло країн, які може відвідати без ризику потрапити на лаву підсудних.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що у світі є лише дві країни, які можуть прийняти Путіна.
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Путін боїться виїжджати з Росії
За його словами, у світі не багато країн, які можуть гарантувати, що не арештовуватимуть Путіна. Мова йде Киргизстан та Білорусь. Це дві країни, де російський диктатор, теоретично, може відчувати себе в безпеці.
"Ймовірно, це Білорусь, але я б не був таким упевненим. Раптом Лукашенко його "кине", раптом його "купили". Юридично у Лукашенка є повне право арештувати Путіна і він навіть буде нагороджений за це. Можливо він поїде в Киргизстан, але далі – точно страшно. Дочекаймось хоч якось візиту Путіна", – зазначив Шейтельман.
Михайло Шейтельман про політичне становище Владіміра Путіна: дивитись відео
Коментуючи заяви президента ПАР Сиріла Рамафоси, політтехнолог зазначив, що Путін може не довіряти президенту Південноафриканської республіки. Спочатку Рамафоса заявив, що його країна виходить з Римського статуту, щоб прийняти Путіна, а згодом його слова спростувала власна Адміністрація.
"Я думаю, що Путін, коли почув слова Рамафоси, не повірив у них і не збирався нікуди їхати. Він розуміє, що ПАР, фактично, це англосакси, ті самі вороги, з якими так "довго воює" Росія. Англосакси "підступні" та могли спеціально скасовувати Римський статут, щоб Путін потрапив у пастку і його змогли арештувати", – розповів Шейтельман.
МКС видав ордер на арешт Путіна: головне
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та його уповноваженої у справах дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії.
- Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Це означає, що за межами Росії Путіна повинні заарештувати та передати до суду.
- 25 квітня Південно-Африканська Республіка оголосила про вихід з Міжнародного кримінального суду. Таку заяву зробив її президент, але наступного дня в офісі президента заперечили це і назвали цю ситуацію "помилкою".