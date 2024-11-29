Путін погрожує "Орешником" Україні: чи може ракета нести ядерку і яка ППО здатна її збити

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Росіяни вже другий тиждень нахвалюють свою нову ракету "Орешник", а Путін намагається нею залякати весь світ та Україну. 24 Канал зібрав наявну інформацію про цей снаряд.

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Що відомо про бойове застосування "Орешника"

В ніч проти 21 листопада 2024 року Росія з полігону "Капустін Яр" в Астраханській області запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету. Ціллю росіян нібито був український оборонний завод "Південмаш", але ракета впала не на нього, а на сусідні гаражі.

Попри те, що звук падіння блоків ракети був нереально гучним, а саме падіння надзвичайно ефектним – зі спалахами плазми, схожими на те, як їх показують у кіно, результати та ураження були мінімальними.

Це, звісно, не завадило Путіну оголосити про велику перемогу російської зброї, а сам "Орешник" миттєво став улюбленим "аналоговнєтом" росіян, змістивши на другі та треті ролі всі ці "Сармати", "Посейдони", "Кинджали" та "Буревестники".

До речі, більшість з них також є потенціальними носіями ядерної зброї й деякі з них на відміну від "Орешника" вже пройшли випробування та пішли в серію.



Тобто є куди більш реальною небезпекою, ніж нова лякалочка.

"Орешник", як психологічна зброя

При цьому на Заході російського "Орешника" не особливо злякалися, не зробила цього й Україна – вже після удару по Дніпру ЗСУ атакували об’єкти росіян в Курські області за допомогою американських систем ATACMS, а також продовжили запускати свої БпЛА по цілях в Росії.

Повідомлялося навіть про можливу атаку українських дронів на сам полігон "Капустін Яр", звідки стартував "Орешник".

Чи не єдиним реальним наслідком застосування Росією її "Орешника" стало стрімке падіння національної валюти держави-агресора до рівня 114,5 рубля за долар, але це не точно.

Нині Путін знову погрожує ударом новою ракетою і розповідає журналістам в Казахстані про страшну ударну силу "Орешника", яка цілком порівняна нібито зі стратегічними ракетами.

Зрозуміло, ми відповімо на удари, що продовжуються по території Росії, ракетами великої дальності західного виробництва, про що вже говорилося, зокрема, можливо, продовжимо випробування "Орешника" в бойових умовах, як це було зроблено 21 листопада… Це можуть бути військові об'єкти, оборонні та промислові підприємства, центри ухвалення рішень у Києві, – Путін на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані лякає світ своїм "Орешником".

При цьому російський диктатор ляпнув, що цих "Орешників" лише декілька і це найцінніше з його заяви. Тож маємо й обмежено добрі новини. Що ж до руйнівної сили ракети – то удар "Орешником" по Дніпру цілком можна порівняти із прильотом російського КАБу, який окупанти запускають по Україні десятками в день.

До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм "Орешником" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інавгурації,

– Президент України Володимир Зеленський пояснює, для чого Путін погрожує "Орешником".

Так що ж відомо про "Орешник"

Що таке цей "Орешник" – досі точно невідомо. Нагадаємо, що ця ракета експериментальна й досі не взята на озброєння. Те, що прилетіло по Дніпру, – було навчанням росіян. До того на "Капустіному Яру" їх було 2 (у жовтні 2023 та у червні 2024 року), а 21 листопада 2024 року відбулося третє.

Гарантій, що наступний "Орешник" так само долетить до України, а не впаде десь у Ростові, теж немає, бо вся попередня історія російської зброї доводить, що це велика лотерея.

Нині ми можемо стверджувати, що це балістичний снаряд чи то так звана "ракета середньої дальності", чи "міжконтинентальна".



Що це таке та в чому різниця між БРСД і МБР – 24 Канал детально розбирав окремо.

Відомо, що "Орешник" – це кодова назва проєкту розробки зброї. Ці ракети запускає мобільний комплекс, відомий як "Кедр". Проте інформації про "Кедр" обмаль, натомість про "Орешник" взагалі не було відомо нічого.



Можлива концепція системи "Кедр" / Ілюстрація Defense Express

Нині консенсусним є припущення, що "Орешник", який нібито отримав індекс Р-28, є переробленням іншої російської таємної розробки – Р-26 "Рубеж". 24 Канал детально писав про неї також.

При цьому сам "Рубеж" є переробленим і зменшеним варіантом іншої російської розробки – міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". Натомість "Ярс" – модернізація "Тополя", а "Тополь" – перероблення попередніх ракет.

Все це нагадує матрьошку і свідчить про кризу ідей у росіян, які не вигадують нічого нового та проривного, а лише паразитують на радянських ще розробках, які насправді не радянські, а адаптовані через треті руки – німецькі.

Українська розвідка стверджує, що розробником ракети є "Московський Інститут Теплотехніки". Ця установа відповідає за розробку всіх російських твердопаливних ракет середньої та міжконтинентальної дальності ще з часів СРСР: "Темп-С", "Темп-2С", "Піонер", "Тополь", "Ярс", "Булава" та "Рубеж".



"Темп-2С" та "Пионер" / Ілюстрація росЗМІ

"Орешник" – можливі характеристики

розробник – "Московський Інститут Теплотехніки" (Росія),

статус – експериментальний зразок,

тип – балістична ракета середньої дальності,

дальність – до 5 500 кілометрів,

можливість нести ядерний боєзаряд – наявна,

вага бойової частини – невідома,

кількість бойових моноблоків – 6,

точність – 250 – 500 метрів у радіусі,

кількість станом на кінець 2024 року – 2 – 3 штуки.

Чи варто боятися, що Путін зробить "Орешник" ядерним

Особливістю і відмінністю "Орешника" від "попередників" є наявність одразу 6 бойових моноблоків. У "Ярса" їх 3, а у "Рубежа" – начебто 4.

Саме падіння цих 6 блоків ми бачимо на наявному відео удару по Дніпру – тому самому, де згустки плазми ніби з'являються нізвідки та на величезній швидкості.

Нині ці уламки досліджені експертами та навіть презентовані журналістам. Ви будете сміятись (ні), але там також знайдені елементи з країн, які ввели проти Росії санкції.

На підставі аналізу уламків можна стверджувати, що ці моноблоки були простими болванками, тобто не містили ніякої бойової частини. Саме тому реальні наслідки та руйнації були мінімальними (хоча російські пропагандисти й поспішили заявити, що весь "Південмаш" знищено, а Путін ляпнув про страшну силу, порівнянну з ядерним вибухом).

Також це пояснює неточність ракети, бо вона й не потрібна для ударів ядерною зброєю, тому де-факто – це просто спроба росіян забити гвіздок за допомогою мікроскопа.

Та як пекельна погроза все це не працює, бо меншу, але цілком порівнянну руйнацію можуть завдати крилаті ракети чи псевдобалістичні "Іскандери" або навіть російські КАБи, а ядерний удар "Орешником" не дасть Росії стратегічних переваг на полі бою, лише обмежені тактичні. Натомість вірогідно, викличе обурення "колективного Півдня", зокрема й навіть Китаю (наразі він мовчить про "Орешник", але не факт, що робитиме це й надалі).

Найголовніше потенційне застосування тактичної ядерної зброї зруйнує хиткий баланс і відкриє скриньку Пандори, бо виникне ситуація, коли Захід не зможе не відповісти.

Чи може ППО збивати "Орешник"

21 листопада 2024 року збити російську експериментальну ракету не вдалося. Це факт, але він не є вироком. Українські ППО вже довели, що здатні творити дива. Нагадаємо, що раніше Росія заявляла, що неможливо збити "Кинджал" чи "Циркон", а потім українці їх збивали.

Історія може повторитись й з "Орешником".

Але це дуже складна ціль. Попри те, що ракета має довжину в десятки метрів, перехопити її важко, бо це балістика, а значить має дуже велику швидкість .

. Додатково ситуацію ускладнює те, що бойова частина розділюється на шість блоків, а ті далі ще на шість кожен.

У такій ситуації системи PATRIOT чи їхні аналоги зможуть перехоплювати лише деякі з моноблоків, а щоб нейтралізувати всю ракету, необхідно перехопити її ще на стадії польоту за межами атмосфери.

На це здатні, до прикладу, американські системи THAAD або Aegis. Комплекси THAAD розгорнуті в Ізраїлі, а "Егіда" – в Румунії та Польщі. На жаль, жодна з них досі не прикриває українське небо.

Наразі куди простішим видається збити замість "Орешника" того, хто віддає накази про його пуск і погрожує цією ракетою всьому світу.