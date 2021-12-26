Організаторка фейкового "референдуму" на Донбасі отримала 5 років в'язниці

У Донецькій області в апеляційному суді встановили вирок для однієї з організаторок так званого "референдуму" на Донбасі. Жінці доведеться провести за ґратами 5 років.

Донецький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції. Місцеву мешканку засудили до 5 років позбавлення волі.

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Жінка брала активну участь в організації так званого "референдуму"

Жінка отримала покарання за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У 2014 році мешканка селі Гришине брала активну участь в організації незаконного "референдуму" у місті Красноармійськ. На "голосуванні" визначали "державну самостійність" республік бойовиків. Засуджена виконувала функції члена фейкової дільничної виборчої комісії.

Свою провину жінка так і не визнала

Свою провину жінка так і не визнала. У травні 2021 року перше рішення у справі ухвалив Красноармійський міськрайонний суд. Служителі Феміди призначили покарання – 5 років позбавлення волі з випробуванням на 3 роки.

Вирок здався занадто м'яким представникам прокуратури. Сторона обвинувачення його оскаржила. Апеляційний суд визнав ці доводи обґрунтованими.

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Коротко про останні справи посібників бойовиків:

На Донеччині правоохоронці викрили російського найманця, який разом з бойовиками обстрілював Авдіївку. 43-річного чоловіка затримали в Маріуполі.

На Луганщині затримали жінку, яка воювала на боці проросійських бойовиків. Її викрили під час перевірки документів на блокпосту.

До цього мешканку Донецька визнали винною у сприянні діяльності терористів. Суд вже призначив їй покарання – 8 років за ґратами.

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