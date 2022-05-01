"Орлан-10" долітався: у Повітряних силах розкрили подробиці знищення безпілотника над Одесою

Вранці 1 травня в Одесі пролунали вибухи. Українські військові заспокоїли: це наша ППО "приземлила" ворожий безпілотник, який проводив розвідку над регіоном.

В оперативному командуванні "Південь" уточнили: українські військові збили безпілотник "Орлан-10". Цей успіх – досягнення підрозділу зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

Раніше Над Одесою працював ворожий безпілотник: він пішов вслід за російським кораблем

Знищення безпілотника було видно з деяких постів спостереження

Наші захисники кажуть: процес знищення безпілотника можна було побачити з деяких постів візуального спостереження.

Безпілотник Росії також збили і над Дніпропетровщиною

1 травня – успішний день для української ППО. Адже ворожі війська залишились без ще одного безпілотника. Вранці, близько 11:00 приземлився завдяки нашим військовим і БпЛА на Дніпропетровщині. Про це розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

! Вранці 1 травня пролунав гучний вибух і в Миколаєві . Після цього в небо піднявся помаранчевий дим, який було видно за кілька кілометрів. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти поцілили у склад з мінеральними добривами.

Більше тут На Миколаївщині снаряд окупантів влучив у склад з міндобривами

Напередодні ракетами обстріляли Одеський аеропорт

30 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Значних руйнувань зазнав Одеський аеропорт, зокрема, злітно-посадкова смуга. Місцева влада каже, що вона вже непридатна для використання.

За словами речник ОВА Сергія Братчука, ППО намагалась відбити атаку ворога. Окупанти запустили ракети з комплексу "Бастіон", що в окупованому Криму. Тому на збиття вплинула мала відстань. Братчук зауважив, що Україні потрібно більше сучасних систем ППО, аби ретельніше закрити небо.

Яка ситуація в Одесі: останні новини

З 1 по 3 травня в Одесі триває довга комендантська година.

Її запровадили через можливі провокації ворога та, аби виявити диверсантів.

Результати цієї роботи вже є: затримали кількох осіб, які працювали на ворога.

Також влада Одеси постійно нагадує місцевим жителям про небезпеку на пляжах. Все узбережжя – заміноване, отож прогулянки є небезпечними для життя.

Досі в області не виключають можливості висадки ворожого десанту. Відтак пляжі задовго до цього підготували до ймовірного наступу противника.

Радимо переглянути: Братчук про обстріл Одещини ракетами