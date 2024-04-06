Прорвало дамбу, найближчими днями вода не відступить: що відбувається у російському Орську

У російському місті Орськ 5 квітня прорвало греблю дамби, через що вода затопила місто. Внаслідок інциденту вже відомо про перші жертви серед громадян.

У місцевій владі також повідомили, що "велика вода" не відступить від міста найближчими днями, тому там оголосили евакуацію. Що відомо про ситуацію в Орську після прориву дамби й затоплення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Орськ у Росії й далі затоплює після прориву дамби, рівень води став критичним: нові кадри

Орськ затопило після прориву дамби