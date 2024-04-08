"Тут у всіх ж*па": як росіяни реагують на прорив дамби в Орську

У Росії, у місті Орськ, 5 квітня прорвало 3 дамби, через що багато житлових будинків опинились під водою. Там оголосили евакуацію населення, проте мешканців дивувало інше.

Місцева влада Орська повідомила, що вода не зійде найближчими днями. Місцеві мешканці дивно коментують подію, що сталася в їхньому місті, пише 24 Канал.

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Орськ під водою

Ширина обвалення гідротехнічної споруди становить 10 метрів, а рівень річки Урал станом на 7 квітня – 11 метрів. Це майже на 4 метри вище за небезпечний рівень. Наслідки інциденту відчувають і в найближчих населених пунктах. Затопило два сусідніх селища: Нікель і Строїтель.

В Орську вимкнули світло та газ у декількох районах. Зараз там працюють рятувальники.

Дуже погано, але нічого не зробиш. Тут у всіх людей ж*па. Життя продовжується, щоб не сталось. Дім весь у воді, його взагалі немає,

– прокоментував місцевий мешканець.

Візит міністра Росії

До Орська з "інспекцією" приїхав також міністр МНС Росії. Поки одні росіяни, шукали свої будинки під водою – інші радісно його зустрічали. Замість того, щоб вимагати у своєї влади пояснень, люди вітали посадовця.

Помахайте, помахайте міністру "МЧС" Росії,

– кричала мешканка Орська.

Прорив дамби в Орську: що відомо