ОСББ дозволили самостійно встановлювати лічильники тепла і води

Уряд надав право співвласникам багатоквартирних будинків самостійно встановлювати лічильники тепла та водопостачання.

Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно затверджених урядом вимог та механізмів інформування власників будинків про встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії та водопостачання, співвласники повинні бути поінформовані про намір встановлення, вартість лічильника та проектні роботи не менше як за два місяці.

Та головне, співвласникам надається право самостійно встановлювати прилади обліку і жодного погодження від монопольних компаній для цього не потрібно. Це прискорить процес встановлення засобів обліку, які в подальшому сприятимуть економії споживання енергоресурсів і водопостачання,

– написав Зубко.

Інформацію про встановлення лічильника розміщуватимуть на офіційному веб-сайті оператора зовнішніх інженерних мереж.

У випадку, якщо оператор не має офіційного веб-сайту, інформація розміщуватиметься на порталі органу місцевого самоврядування та інформаційних дошках у під'їздах будинків.

Дивіться відео: Уряд ухвалив Порядок інформування оператором зовнішніх інженерних мереж співвласників будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку