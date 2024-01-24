Нечуваний цинізм: на Дніпропетровщині підприємець нажився на батькові загиблого воїна ЗСУ
Джерело:Дніпропетровська прокуратура
На Дніпропетровщині викрили місцевого підприємця. Він ошукав на мільйони чоловіка, син якого загинув на війні.
За даними слідства, місцевий підприємець захотів заволодіти коштами знайомого, які той отримав як державну допомогу у зв’язку із загибеллю сина – військовослужбовця.
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Вигадав "байку", аби вибити гроші
Під час особистих зустрічей зловмисник переконав чоловіка, що того розшукує поліція за скоєння важкого злочину, якого той насправді не вчиняв.
Підприємець обіцяв "владнати" справу з правоохоронцями за грошову винагороду у сумі 2,5 мільйона гривень.
Оскільки батько військового був дуже наляканий, він передав вказані кошти своєму "рятівникові".
Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах. Йому загрожує від 5 до 12 років за ґратами із конфіскацією майна.
Махінації із виплатами ЗСУ: останні випадки
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- На Буковині викрили військкома. Він використовував своїх підлеглих як робочу силу. Так, він відправив солдата та сержанта будувати власний будинок. Крім того, начальник оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату "бойових".
- На Рівненщині про підозру оголосили доньці та дружині посадовця військової частини. Одна з них обіймала посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а інша – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу. Проте на роботу жінки виходили лише перші 3 місяці служби. Влітку 2022 вони припинили ходити на роботу, однак гроші продовжили отримувати.