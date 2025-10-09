24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Хто становить найбільший ризик для Європи?

Ця тенденція підкреслює, наскільки вразлива Європа до загроз безпеці, пов'язаних з гібридною війною Росії. Але, мабуть, найбільший ризик для безпеки Європи йде від Сполучених Штатів, де адміністрація президента Дональда Трампа займає зовнішньополітичну позицію, що поєднує ізольованість та конфронтацію.

Адміністрація Трампа не приховує своєї зневаги до зобов'язань Америки у сфері безпеки, зокрема перед союзниками по НАТО. Тирада віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, коли він заявив європейським лідерам, що найбільша загроза їхній безпеці виходить "зсередини", є яскравим прикладом цього.

Хоча адміністрація Трампа стверджує, що вона лише вимагає від країн НАТО виконання власних зобов'язань, особливо щодо витрат на оборону, було б безрозсудно з боку Європи розраховувати на те, що США виконають свою частину будь-якої угоди.

Для адміністрації Трампа "Америка понад усе" – це не просто гасло; це політичний етос, який використовується для виправдання внутрішньо спрямованих, примхливих та транзакційних підходів, що не мають підґрунтя в правилах, нормах чи цінностях. Але насправді на першому місці не "Америка", а Трамп та його найближче оточення, які здобули приголомшливі статки з моменту його повернення до Білого дому.

Новий виконавчий указ Трампа, що забезпечує повну гарантію безпеки Катару, який нещодавно надав США літак вартістю 400 мільйонів доларів, який Трамп зараз модифікує під новий Air Force One, підкреслює, наскільки непередбачуваною стала зовнішня політика США.

Однак зараз адміністрація Трампа перейшла від транзакційного до конфронтаційного підходу. На позачерговій зустрічі на базі морської піхоти у Квантіко міністр оборони США Піт Гегсет прочитав лекцію понад 800 військовим лідерам з усього світу про повернення до "воїнського духу", відмову від "дурних" правил ведення бойових дій та відмову від "пробудженого сміття", включаючи "поклоніння зміні клімату".

Але саме Трамп підсумував новий підхід Америки до безпеки, заявивши, що "Міністерство оборони" тепер знову називатиметься "Міністерством війни (Конгрес ще не схвалив зміну назви). Це скасовує рішення 1949 року, спрямоване на те, щоб донести відданість Америки стриманості, законності та цивільному контролю над військовими, у той час, коли США виконували свою роль гаранта стабільного світового порядку.

Це сигналізує про відмову Америки від порядку, який лежав в основі міжнародних відносин. Зокрема і широкого багатостороннього співробітництва та взаємовигідної економічної взаємодії, що було протягом восьми десятиліть.

Звичайно, це було радше підтвердженням зміни політики, ніж оголошенням про неї. Хоча США отримали незліченну користь від свого домінантного становища в рамках міжнародного порядку, заснованого на правилах, адміністрація Трампа вже давно виступає проти пов'язаних з цим витрат та обмежень.

Нещодавні кроки США віщують суворіший світ. У ньому повітряний простір та морські шляхи стають темою для оскарження, ланцюги постачань стають дедалі крихкішими, альянси постійно змінюються, потужна проєкція сили затьмарює дипломатію, а країна, яка довго забезпечувала глобальну стабільність, зникла.

За словами тих, хто бачив чернетку майбутньої Національної оборонної стратегії Америки, "внутрішні та регіональні місії", спрямовані на захист "батьківщини", ставляться вище за зусилля щодо протидії загрозам з боку могутніх ворогів, таких як Китай чи Росія.

Як світ адаптується до нової реальності?

Решта світу вже починає адаптуватися до цієї нової стратегічної реальності. Деякі країни, такі як Австралія та Японія, подвоюють оборонну співпрацю зі США, сподіваючись, що Вашингтон не втратив свою зацікавленість в обмеженні гегемонних амбіцій Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Інші, такі як Індія, Туреччина та країни Перської затоки, страхуються завдяки стратегічній диверсифікації. Однак реакція Європи залишає бажати кращого.

Навіть якщо вдасться уникнути значного виведення американських військ з Європи, перерозподіл військ практично неминучий. Якщо криза безпеки все ж таки виникне – а це цілком можливий сценарій, враховуючи гібридну війну Росії – ЄС має бути готовий до неї.

Але поки Польща, країни Балтії та Північної Європи стрімко просуваються вперед із переозброєнням, інші країни відстають. Навіть ініціативи на рівні ЄС – Європейський оборонний фонд, спільна оборонно-промислова стратегія ЄС, Закон про підтримку виробництва боєприпасів тощо – підриваються фрагментацією.

Виділяються три імперативи.

По-перше, Європа повинна зосередитися на зміцненні свого військового потенціалу – боєприпасів, навчання та можливостей протиповітряної оборони, а не на публікації більшої кількості комюніке.

По-друге, вона повинна забезпечити єдність: санкції та експортний контроль повинні застосовуватися однаково, без винятків.

По-третє, Європа повинна використати свою економічну вагу для зміцнення свого геополітичного становища.

ЄС повинен використати свою економічну вагу для укріплення геополітичних амбіцій. Європа має масштаб, необхідний для швидкого прогресу у переозброєнні, зокрема передбачувані багаторічні замовлення для європейської промисловості.

Але без єдиного стратегічного підходу неефективність виснажить ресурси, а оперативна сумісність постраждає.

ЄС також виграв би від тіснішої співпраці з Великою Британією. Однак, хоча нове Партнерство між ЄС та Великою Британією у сфері безпеки та оборони є кроком у правильному напрямку, взаємодія не буде простою. Хоча уряд США все ще розглядає НАТО як наріжний камінь британської безпеки, він також прагнутиме взяти на себе провідну роль у технологічно насичених коаліціях, таких як AUKUS (з Австралією) та Глобальній програмі бойової авіації (з Японією та Італією).

Епоха "оборони" закінчилася, і почалася ера "війни". Фрагментація ЄС, яку часто обговорюють як технічну деталь, тепер є серйозним тягарем. Витрати на оборону, які колись вважалися дискреційними, тепер є питанням виживання. Що б не сталося далі, Європа не повинна втрачати з поля зору екзистенційну природу викликів безпеці та ненадійність Америки як партнера. Вона повинна стати самостійною стратегічною фігурою.