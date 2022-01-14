Основне завдання Вашингтона – запобігти вторгненню Росії в Україну, – Салліван

Потрібно запобігти новому вторгненню Росії в Україну. У теперішній ситуації США вважають саме це основним своїм завданням.

Таку заяву зробив радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван. Це сталося під час традиційного брифінгу у Вашингтоні.

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США прагнуть запобігти новому вторгненню Росії в Україну

Що США робитимуть, якщо Росія не піде на нове вторгнення, але й не відведе війська

Основне завдання у ситуації з Україною – запобігти новому вторгненню Росії в Україну. Радник глав Білого дому Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив на цьому у спілкуванні з журналістами 13 січня.

Ми передовсім прагнемо стримувати й запобігати будь-якому потенційному вторгненню Росії,

– заявив він.

Такою була відповідь Саллівана на запитання, як діятимуть Сполучені Штати Америки у випадку, якщо Росія не наважиться на нове вторгнення, але й не відведе війська від кордону з Україною.

Які загалом будуть наступні кроки США у ситуації навколо України

Якими можуть бути наступні кроки США у ситуації з напругою, створеною Росією навколо України? На це питання представник Байдена відповів так:

Щодо наступних кроків у дипломатичному плані: ми залишаємося у контакті з нашими союзниками, партнерами, а також і з росіянами, щоб визначити найближчими днями, що буде далі.

За його словами, США зосереджені саме на дипломатичних засобах. А от Росія має визначитися, чи згодна вона на подальші контакти такого штибу.

9 – 12 січня у Європі проводили напружені перемовини у форматах Росія – США, Росія – НАТО та Росія – ОБСЄ, пов'язані з вимогою Кремля щодо юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.Наразі відомо, що на цей ультиматум Володимир

Інші важливі заяви від Саллівана, озвучені у Білому домі цього ж дня, 13 січня:

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