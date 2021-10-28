Основні втрати від снайперського вогню, – Гармаш про атакати бойовиків на Донбасі

Протягом доби 27 жовтня окупанти 9 разів відкривали вогонь на Донбасі. Унаслідок атак загинув один боєць Збройних сил. Останнім часом Україна втрачає більшість своїх захисників саме через ворожих снайперів.

Про це в ефірі 24 каналу розповів представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він вважає, що загострення було прогнозоване і підтримує застосування безпілотника Bayraktar Збройними силами України.

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За його словами, знищення вогневої точки ворога зменшило активність окупанта – принаймні, артилерійську. Проте снайпери продовжують працювати.

Зараз, в основному, втрати йдуть від снайперського вогню. Звичайно, на нього впливати важче. Сергій Гармаш Представник української делегації у Тристоронній контактній групі

Загострення не пов'язане з бойовиком Косяком

Водночас Гармаш зазначив, що загострення на Донбасі викликане не затриманням ворожого розвідника Андрія Косяка. Втім, цілком може бути спричинене небажанням Росії проводити нормандський формат.

За його словами, перед важливими зовнішньополітичними подіями для російської дипломатії уже стало традицією загострювати ситуацію на Донбасі, аби Сергій Лавров чи Володимир Путін мали додаткові воєнні козирі.

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