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      Основні досягнення та провали Порошенка у 2018 році

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      Каденція чинного президента Петра Порошенка добігає кінця. Він звітує про досягнення, як перед українським суспільством, так і перед інвесторами у Давосі. Журналісти 24 каналу проаналізували основні досягнення та провали чинного президента у передвиборчому 2018 році.

      Досягнення Порошенка 

      Владі Петра Порошенка вдалося зупинити піке, в яке економіка увійшла влітку 2012 року. Вже у 2016 років ситуацію в Україні вдалося стабілізувати, попри, за словами експерта, численні виклики.

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      "Насамперед – це (йдеться про виклики, – 24 канал) втрата територій, які робили досить вагомий внесок в промислове виробництво, і у валовий внутрішній продукт", – пояснив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

      Серед досягнень президента є скасування тисяч бюрократичних процедур та ліцензій, перехід в онлайн сотень дозвільних процедур, ліквідація банків-пустишок та запуск системи держзакупівель ProZorro.

      Запроваджено автоматичного відшкодування податку на додану вартість. Це була дуже корупційна складова економічної діяльності,
      – розповіла про досягнення заступниця директора Європейської бізнес асоціації Світлана Михайловська.

      Провали Порошенка 

      Запроваджено автоматичного відшкодування податку дозволило б піднятися у рейтингу легкості ведення бізнесу на 41 позицію. Попри те, наш результат – це лише 71 сходинка. Експерти підтверджують, влада не спромоглася на реформи, які б дали можливість економіці відновитися.

      економіка
      Україна на 71 сходинці легкості ведення бізнесу

      Попри обіцяні 5-7% зростання ВВП щороку, результат – 3,4% – доволі посередній. Якщо порівнювати з економіками держав, що розвиваються. За оцінками МВФ, у 2018 році економіка у наших конкурентів зростала у півтора або два рази швидше.

      ввп
      Зростання ВВП в Україні 

      На поточному тижні президент ще на рік продовжив мораторій на землю. Легальний ринок землі – це саме ті 2% зростання економіки, які обіцяла влада, але не виконала. Що цікаво, мораторій ще й посилює тіньовий сектор.

      Малий та середній бізнес – левова частка зростання економіки. І втрата мільйонів робочих рук, які віддали перевагу трудовій міграції, замість власної справи – це ще один провал влади.

      Протягом останнього року ми оцінюємо результатом покращення інвестиційного клімату, це понад 80 нових заводів було відкрито в Україні. Ми, зокрема, з початку року вже мали зустрічі з компаніями, які розглядають нові проекти в Україні,
      – розповів голова Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.

      Однак запустили роботу переважно іноземні підприємства. Влада не стимулює на конкурентних засадах внутрішнє виробництво.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Гроші Мораторій на продаж землі Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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