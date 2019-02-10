Основні досягнення та провали Порошенка у 2018 році

Каденція чинного президента Петра Порошенка добігає кінця. Він звітує про досягнення, як перед українським суспільством, так і перед інвесторами у Давосі. Журналісти 24 каналу проаналізували основні досягнення та провали чинного президента у передвиборчому 2018 році.

Досягнення Порошенка

Владі Петра Порошенка вдалося зупинити піке, в яке економіка увійшла влітку 2012 року. Вже у 2016 років ситуацію в Україні вдалося стабілізувати, попри, за словами експерта, численні виклики.

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"Насамперед – це (йдеться про виклики, – 24 канал) втрата територій, які робили досить вагомий внесок в промислове виробництво, і у валовий внутрішній продукт", – пояснив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Серед досягнень президента є скасування тисяч бюрократичних процедур та ліцензій, перехід в онлайн сотень дозвільних процедур, ліквідація банків-пустишок та запуск системи держзакупівель ProZorro.

Запроваджено автоматичного відшкодування податку на додану вартість. Це була дуже корупційна складова економічної діяльності,

– розповіла про досягнення заступниця директора Європейської бізнес асоціації Світлана Михайловська.

Провали Порошенка

Запроваджено автоматичного відшкодування податку дозволило б піднятися у рейтингу легкості ведення бізнесу на 41 позицію. Попри те, наш результат – це лише 71 сходинка. Експерти підтверджують, влада не спромоглася на реформи, які б дали можливість економіці відновитися.



Україна на 71 сходинці легкості ведення бізнесу

Попри обіцяні 5-7% зростання ВВП щороку, результат – 3,4% – доволі посередній. Якщо порівнювати з економіками держав, що розвиваються. За оцінками МВФ, у 2018 році економіка у наших конкурентів зростала у півтора або два рази швидше.



Зростання ВВП в Україні

На поточному тижні президент ще на рік продовжив мораторій на землю. Легальний ринок землі – це саме ті 2% зростання економіки, які обіцяла влада, але не виконала. Що цікаво, мораторій ще й посилює тіньовий сектор.

Малий та середній бізнес – левова частка зростання економіки. І втрата мільйонів робочих рук, які віддали перевагу трудовій міграції, замість власної справи – це ще один провал влади.

Протягом останнього року ми оцінюємо результатом покращення інвестиційного клімату, це понад 80 нових заводів було відкрито в Україні. Ми, зокрема, з початку року вже мали зустрічі з компаніями, які розглядають нові проекти в Україні,

– розповів голова Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.

Однак запустили роботу переважно іноземні підприємства. Влада не стимулює на конкурентних засадах внутрішнє виробництво.