Особи з вищого керівництва України активно працюють у Росії та Криму, – Путін

Президент Росії Володимир Путін завив, що багато осіб з вищого керівництва України володіють бізнесом у Росії і тимчасово окупованому Криму. На його думку, це не корелюється з тим, що в Україні переслідують за економічні зв'язки з Москвою.

Деталі від Путіна

Коментуючи справу свого кума та українського нардепа Віктора Медведчука, Путін зазначив, що в Україні нібито з політичних мотивів переслідують тих, хто працює з Росією в економічній сфері. Про це очільник Кремля заявив на засіданні Ради нацбезпеки.

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Багато хто, зокрема особи з вищого політичного керівництва України активно працюють протягом багатьох років в Росії і, до речі, в Криму теж. І нічого, це вважається нормою,

– заявив російський президент.

До речі, Путін також відреагував на обрання запобіжного заходу Медведчуку. Очільник Кремля заявив, що в Україні, мовляв, "розпочалася зачистка політичного поля". Він також обурився через те, що Україна обрала кардинально протилежний напрямок розвитку, ніж Росія.

Коротко про справу Медведчука

Кума Путіна підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму. У його будинок в Києві правоохоронці приходили з обшуками.

13 травня суд вирішив відправити Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.

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