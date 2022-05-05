Останні кілометри свободи в Маріуполі, перетворені на пекло: ніч на "Азовсталі" минула в боях

Російські війська ведуть безперервний вогонь по заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Деякі бої між українськими захисниками та військами Росії ведуться на території заводу.

Якщо у світі існує пекло, то воно на "Азовсталі", – Андрющенко

Про ситуацію на "Азовсталі" розповів заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, російські окупанти постійно штурмують металургійний комбінат.

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Заступник Вадима Бойченка розповів, що російські військові здійснюють навіть нічні атаки. Для корегування обстрілів вони використовують дрони.

Він повідомив, що деякі бої між Збройними Силами України та військами агресора вже на території "Азовсталі".

Обстріли та штурм без перерви. Навіть вночі з корегуванням вогню з дронів. Місцями бойові дії вже за забором заводу,

– повідомив Андрющенко.

Відео ворожих обстрілів

Заступник Бойченка повідомив, що для мешканців Маріуполя знову закрита частина Лівобережного району від парку Веселки. Він наголосив, що людям довелося самотужки й без попередження терміново евакуюватись.

Останні 11 квадратних кілометрів свободи в Маріуполі, перетворені на пекло,

– резюмував Андрющенко.

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Українські військові, які героїчно тримають оборону в Маріуполі, та цивільні понад 2 місяці використовують укриття "Азовсталі". Там люди ховаються від потужних обстрілів, які здійснює армія Росії. Серед них є багато поранених.

Тільки 1-го травня російські окупанти нарешті дозволили здійснити евакуацію мирних людей з "Азовсталі". Маріупольців евакуйовують до Запоріжжя.

Уже 3-го травня війська агресора розпочали штурм заводу. У середу, 4-го травня, у ЗМІ з'явилася інформація, що окупанти прорвалися на територію "Азовсталі". Цю інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ, але зазначили, що ворог – не має успіху.

Тривалий час з українськими військовими не було зв'язку. Ввечері 4-го травня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зв'язок з азовцями є.

Згодом на зв'язок вийшов командир оборонців "Азовсталі" Денис Прокопенко. Він повідомив, що на "Азовсталі" тривають важкі бої.

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